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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 435943604361436243634364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:11

  flyman написав:блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять

Ну і навіщо отака рефлексія?
Не згоден, що в даному випадку ці блогери дійсно прибуріли (я можу це показати по деталям), то вкажи конкретно з чим не згоден.

А не рефлексуй і вигадуй про розстрілять.
І ЛАДа-то до чого ще сюди приткнув?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.

але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував ;)


Той десяток матюків, якими користуються на фронті навряд чи можна назвати російською мовою.

А так, питання досить складне. Думаю не на часі.
Загалом, чи є великий сенс переходити з російського суржика на польський (австрійський) суржик?
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:15

  detroytred написав:
  flyman написав:блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять

Ну і навіщо отака рефлексія?
Не згоден, що в даному випадку ці блогери дійсно прибуріли (я можу це показати по деталям), то вкажи конкретно з чим не згоден.

А не рефлексуй і вигадуй про розстрілять.
І ЛАДа-то до чого ще сюди приткнув?

В чому прибуріли?

Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.

Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:18

  flyman написав:там де не поборов корупцію

В мене -- зробив по мінімуму, наприклад, у боротьбі з корупцією, не означає, що паганий або гарний.

Паганий -- це якщо б робив негатив. Тобто збільшив корупцію...
Гарний -- це якщо б зробив багато позитиву. Тобто знизив суттєво й так доволі високий рівень корупції в нас.

Якщо ж зробив по мінімум. Зробив лише необхідний мінімум -- щоб не було за що оцінити ні паганим, ні гарним, то й залишається -- констатувати факт.
Оцінювати -- що не паганий. І не гарний.
Звичайний...

Розтулмачив свою думку вам?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Паганий

пОганий
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:20

Запишемо і будемо нещадно тицяти ...

  Schmit написав:
Глухий кут усюди.

Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:21

  flyman написав:В чому прибуріли?

Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.

Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.

Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.

А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:23

  detroytred написав:
  flyman написав:В чому прибуріли?

Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.

Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.

Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.

А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.

Є що прокоментувати, чи попередник недоборов?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 чер, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:28

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:В чому прибуріли?

Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.

Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.

Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.

А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.

Є що прокоментувати, чи Порошенко недоборов

Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:29

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Паганий

пОганий

Ок.
Вибачайте, навіть не здогадувався.

Як і з "і тощо"))
detroytred
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