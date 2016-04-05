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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:11
flyman написав:
блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять
Ну і навіщо отака рефлексія?
Не згоден, що в даному випадку ці блогери дійсно прибуріли (я можу це показати по деталям), то вкажи конкретно з чим не згоден.
А не рефлексуй і вигадуй про розстрілять.
І ЛАДа-то до чого ще сюди приткнув?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:14
Shaman написав: ЛАД написав:
...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?
в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.
але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував
Той десяток матюків, якими користуються на фронті навряд чи можна назвати російською мовою.
А так, питання досить складне. Думаю не на часі.
Загалом, чи є великий сенс переходити з російського суржика на польський (австрійський) суржик?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:15
detroytred написав: flyman написав:
блогери прибуріли, растрєлять! детроєд і ЛАД одобрять
Ну і навіщо отака рефлексія?
Не згоден, що в даному випадку ці блогери дійсно прибуріли (я можу це показати по деталям), то вкажи конкретно з чим не згоден.
А не рефлексуй і вигадуй про розстрілять.
І ЛАДа-то до чого ще сюди приткнув?
В чому прибуріли?
Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.
Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:18
flyman написав:
там де не поборов корупцію
В мене -- зробив по мінімуму, наприклад, у боротьбі з корупцією, не означає, що паганий або гарний.
Паганий -- це якщо б робив негатив. Тобто збільшив корупцію...
Гарний -- це якщо б зробив багато позитиву. Тобто знизив суттєво й так доволі високий рівень корупції в нас.
Якщо ж зробив по мінімум. Зробив лише необхідний мінімум -- щоб не було за що оцінити ні паганим, ні гарним, то й залишається -- констатувати факт.
Оцінювати -- що не паганий. І не гарний.
Звичайний...
Розтулмачив свою думку вам?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:20
detroytred написав:
Паганий
пОганий
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Ой+
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:20
Schmit написав:
Глухий кут усюди.
Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:21
flyman написав:
В чому прибуріли?
Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.
Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.
Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.
А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:23
detroytred написав: flyman написав:
В чому прибуріли?
Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.
Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.
Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.
А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.
Є що прокоментувати, чи попередник недоборов?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 чер, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:28
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
В чому прибуріли?
Стоять люди в уніформі на вулиці і щось хочуть від громадян.
Тебе завтра якісь люди впіймають і впакують, але це номально, детройд одобряє. Конституція на паузі. ЛАД пише: покажіть статтю Конституції що забороняє кіднепінг.
Пояснюю очевидне --- от якщо оті тцк-ки пакували тощо, от тоді б доречно було отим блогерам йти з претензіями.
А на рівному місці йти та бикувати - це і є прибуріли.
Є що прокоментувати, чи Порошенко недоборов
Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:29
Ой+ написав: detroytred написав:
Паганий
пОганий
Ок.
Вибачайте, навіть не здогадувався.
Як і з "і тощо"))
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