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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:30
detroytred написав:
Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.
Звичайно, не дивитися, це ж іпсо, якщо про щось не говорити, то цього і нема.
Cancel culture.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:35
fler написав: Schmit написав:
Глухий кут усюди.
Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?
У вас вкрай викривлена логіка.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:37
flyman написав: detroytred написав:
Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.
Звичайно, не дивитися, це ж іпсо, якщо про щось не говорити, то цього і нема.
Cancel culture.
Почекайте. Ви ж бажали пояснень в якій площині?
Не в площині ж самого порушення (тобто обговорення порушення), а в площині "чи Порошенко недоборов".
Саме по цій площині я і надав конкретну відповідь. Є порушення президентом, то повинен відповідати.
Що не так-то?
А всі Ваші посилання з Соскіним, Чаплига і т.д., я дивлюсь. Дякую.
Я дивлюсь і слухаю усіх. Хоч люмпена, хоч президента США. Хоч іпсо, хоч на лавках коло під'їзду.
Мені цікаві думки всіх. Що вони думають; як вважають.
З цього теж складається повна картинка світу.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:44
vt313 написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?
в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.
але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував
Той десяток матюків, якими користуються на фронті навряд чи можна назвати російською мовою.
А так, питання досить складне. Думаю не на часі.
Загалом, чи є великий сенс переходити з російського суржика на польський (австрійський) суржик?
а ви спілкуйтеся українською літературною мовою
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:56
Флай
Стосовно диктатури.
Справа в тому, що під час війни природньо відбувається "цель оправдывает средства".
Бо мова йде про виживання. Навіть фізичне. Тут не до умовних правил..
На якому етапах розвитку цього процесу він буде зупинений - хз.
З'явиться потім диктатура -- Ви скажете, що Ви передбачали, попереджали.
Зупиниться -- Вам скажуть, що Ви помилялися, перебільшували, а вони були праві.
Я в такі ігри не граю.
Гадаю, що ми (пересічні) не маємо такої інфи (об'єктивної інфи з тих кіл), щоб робити далекосяжні висновки про плани-наміри отих хлопців.
Вірити на слово Соскіну, який колись десь отам кружляв?
Можна да, можна ні.
Та ж сама лотерея.
А про об'єктивні фактори обов'язкової появи диктатури -- на цьому рівні дискусії якось тут не ведуться))))))
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 чер, 2023 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:59
Shaman написав:
а ви спілкуйтеся українською літературною мовою
Це як? А Ви? Ви впевнені, що спілкуєтесь українською, а не суржиком?
Беремо ЄСКД(єдиний стардарт конструкторської документації).
Дайте мені пряме посилання на україномовний варіант (тупий гугл переклад не пропонувати).
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Додано: Нед 18 чер, 2023 10:59
fler написав: Schmit написав:
Глухий кут усюди.
Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?
Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:02
ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04
detroytred написав:
Флай
Стосовно диктатури.
Справа в тому, що під час війни природньо відбувається "цель оправдывает средства".
Бо мова йде про виживання. Навіть фізичне. Тут не до умовних правил..
На якому етапах розвитку цього процесу він буде зупинений - хз.
З'явиться потім диктатура -- Ви скажете, що Ви передбачали, попереджали.
Зупиниться -- Вам скажуть, що Ви помилялися, перебільшували, а вони були праві.
Я в такі ігри не граю.
Гадаю, що ми (пересічні) не маємо такої інфи (об'єктивної інфи з тих кіл), щоб робити далекосяжні висновки про плани-наміри отих хлопців.
Вірити на слово Соскіну, який колись десь отам кружляв?
Можна да, можна ні.
Та ж сама лотерея.
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04
Zebra написав:
Резерви і техніку
Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.
І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
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