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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43604361436243634364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:30

  detroytred написав:Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.

Звичайно, не дивитися, це ж іпсо, якщо про щось не говорити, то цього і нема.
Cancel culture.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:35

  fler написав:
  Schmit написав:
Глухий кут усюди.

Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?

У вас вкрай викривлена логіка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:37

  flyman написав:
  detroytred написав:Навіть не буду дивитись, бо вже вказав не раз -- є зроблене ним порушення, то він повинен відповідати.

Звичайно, не дивитися, це ж іпсо, якщо про щось не говорити, то цього і нема.
Cancel culture.

Почекайте. Ви ж бажали пояснень в якій площині?
Не в площині ж самого порушення (тобто обговорення порушення), а в площині "чи Порошенко недоборов".

Саме по цій площині я і надав конкретну відповідь. Є порушення президентом, то повинен відповідати.

Що не так-то?

А всі Ваші посилання з Соскіним, Чаплига і т.д., я дивлюсь. Дякую.
Я дивлюсь і слухаю усіх. Хоч люмпена, хоч президента США. Хоч іпсо, хоч на лавках коло під'їзду.
Мені цікаві думки всіх. Що вони думають; як вважають.
З цього теж складається повна картинка світу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:44

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.

але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував ;)


Той десяток матюків, якими користуються на фронті навряд чи можна назвати російською мовою.

А так, питання досить складне. Думаю не на часі.
Загалом, чи є великий сенс переходити з російського суржика на польський (австрійський) суржик?

а ви спілкуйтеся українською літературною мовою ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:56

Флай
Стосовно диктатури.
Справа в тому, що під час війни природньо відбувається "цель оправдывает средства".
Бо мова йде про виживання. Навіть фізичне. Тут не до умовних правил..

На якому етапах розвитку цього процесу він буде зупинений - хз.
З'явиться потім диктатура -- Ви скажете, що Ви передбачали, попереджали.
Зупиниться -- Вам скажуть, що Ви помилялися, перебільшували, а вони були праві.

Я в такі ігри не граю.
Гадаю, що ми (пересічні) не маємо такої інфи (об'єктивної інфи з тих кіл), щоб робити далекосяжні висновки про плани-наміри отих хлопців.
Вірити на слово Соскіну, який колись десь отам кружляв?
Можна да, можна ні.
Та ж сама лотерея.

А про об'єктивні фактори обов'язкової появи диктатури -- на цьому рівні дискусії якось тут не ведуться))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 11:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:59

  Shaman написав:а ви спілкуйтеся українською літературною мовою ;)


Це як? А Ви? Ви впевнені, що спілкуєтесь українською, а не суржиком?

Беремо ЄСКД(єдиний стардарт конструкторської документації).
Дайте мені пряме посилання на україномовний варіант (тупий гугл переклад не пропонувати).
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 10:59

  fler написав:
  Schmit написав:
Глухий кут усюди.

Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?

Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:02

  ЛАД написав:Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?

Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04

  detroytred написав:Флай
Стосовно диктатури.
Справа в тому, що під час війни природньо відбувається "цель оправдывает средства".
Бо мова йде про виживання. Навіть фізичне. Тут не до умовних правил..

На якому етапах розвитку цього процесу він буде зупинений - хз.
З'явиться потім диктатура -- Ви скажете, що Ви передбачали, попереджали.
Зупиниться -- Вам скажуть, що Ви помилялися, перебільшували, а вони були праві.

Я в такі ігри не граю.
Гадаю, що ми (пересічні) не маємо такої інфи (об'єктивної інфи з тих кіл), щоб робити далекосяжні висновки про плани-наміри отих хлопців.
Вірити на слово Соскіну, який колись десь отам кружляв?
Можна да, можна ні.
Та ж сама лотерея.

І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04

  Zebra написав:Резерви і техніку

Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.

І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
detroytred
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