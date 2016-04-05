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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:05
Zebra написав: fler написав: Schmit написав:
Глухий кут усюди.
Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?
Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.
Там увірували в свою ж пропаганду.
Тепер на розтяжці, і обіцяного ніяк нема, а партнерам набридло спостерігати як "гонять порожняк".
В липні дедлайн активних БД.
В серпні потрібно зупиняти ВС і починати виборчий процес.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 18 чер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
Water написав: ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:11
detroytred написав: flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:12
Shaman написав: Water написав: ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.
Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:12
detroytred написав: Zebra написав:
Резерви і техніку
Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.
І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно 480 тисяч.
Кожен день втрати з нашої сторони під 100 солдатів вбитими, а ще є поранені, безвісти зниклі і полонені.
Цих 12 бригад чисто математично вистачить тільки на найближчі місяці, бо при втратах в бригаді 30-50% особового складу вона стає не боєздатною, залишається лише обслуговуючий персонал, офіцери та медики.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:15
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
Во!
Це абсолютно помилкове Ваше бачення і твердження. Абсолютно безпідставне. Голослівне.
На цьому Ви й будуєте))
Тим паче, що Нема. Апріорі нема ніякого збірного образу 73%.
Це елементарне узагальнення. Прийом маніпуляції, демагогії.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:16
Zebra написав: detroytred написав: Zebra написав:
Резерви і техніку
Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.
І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно 480 тисяч.
Кожен день втрати з нашої сторони під 100 солдатів вбитими, а ще є поранені, безвісти зниклі і полонені.
Цих 12 бригад чисто математично вистачить тільки на найближчі місяці, бо при втратах в бригаді 30-50% особового складу вона стає не боєздатною, залишається лише обслуговуючий персонал, офіцери та медики.
Щоб був "паритет", втрати мають бути 1:10.
При наступі, як правило 3:1.
В довгостроці (10 років активних БД) із співвідношенням втрат більшим 1:10 Україна не має шансів.
Тому оптимум це піти в глуху оборону і "сидіти і чекати коли пропливе труп ворога".
Тайвань не наша головна біль.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:18
Zebra написав:
12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно
Тому й вважаю, що є якісь козирі...
Або готуємось до проротцв Флая.
І зустрічей не на форумі, а в окопах)) чи на роботах, які визначать.
Там і подискутуємо в реалі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 чер, 2023 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:19
Zebra написав:
І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
Хто вам це сказав?
Zebra написав:
Судячи з того що нові резерви не формуються
, бо активізація мобілізації була б помітна...
Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську. І ще про тих, які завершили підготовку за кордоном.
Zebra написав:
Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Ну да, ну да..
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