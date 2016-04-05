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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4361436243634364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:05

  Zebra написав:
  fler написав:
  Schmit написав:
Глухий кут усюди.

Глухий кут у вашій голові. Ви та інші лайномети бачите навколо себе лише лайно і розносите його скрізь. У вас є дані від усіх командирів, які звітують по ситуації на місцях? Немає. Зате знайшли відос-лайнос, який створили ті, кому це потрібно. Якщо завтра Генштаб повідомить про звільнення наступних територій, то як ви збираєтеся виправдовуватися тут за цей черговий від вас потік лайна?

Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.

Там увірували в свою ж пропаганду.
Тепер на розтяжці, і обіцяного ніяк нема, а партнерам набридло спостерігати як "гонять порожняк".
В липні дедлайн активних БД.
В серпні потрібно зупиняти ВС і починати виборчий процес.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 18 чер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09

  Water написав:
  ЛАД написав:Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?

Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.

може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09

  flyman написав:І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"

І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.

Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:11

  detroytred написав:
  flyman написав:І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"

І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.

Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.

У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:12

  Shaman написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?

Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.

може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.

Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:12

  detroytred написав:
  Zebra написав:Резерви і техніку

Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.

І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.

12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно 480 тисяч.
Кожен день втрати з нашої сторони під 100 солдатів вбитими, а ще є поранені, безвісти зниклі і полонені.

Цих 12 бригад чисто математично вистачить тільки на найближчі місяці, бо при втратах в бригаді 30-50% особового складу вона стає не боєздатною, залишається лише обслуговуючий персонал, офіцери та медики.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:15

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"

І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.

Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.

У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"

Во!
Це абсолютно помилкове Ваше бачення і твердження. Абсолютно безпідставне. Голослівне.

На цьому Ви й будуєте))

Тим паче, що Нема. Апріорі нема ніякого збірного образу 73%.
Це елементарне узагальнення. Прийом маніпуляції, демагогії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:16

  Zebra написав:
  detroytred написав:
  Zebra написав:Резерви і техніку

Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.

І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.

12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно 480 тисяч.
Кожен день втрати з нашої сторони під 100 солдатів вбитими, а ще є поранені, безвісти зниклі і полонені.

Цих 12 бригад чисто математично вистачить тільки на найближчі місяці, бо при втратах в бригаді 30-50% особового складу вона стає не боєздатною, залишається лише обслуговуючий персонал, офіцери та медики.

Щоб був "паритет", втрати мають бути 1:10.
При наступі, як правило 3:1.
В довгостроці (10 років активних БД) із співвідношенням втрат більшим 1:10 Україна не має шансів.
Тому оптимум це піти в глуху оборону і "сидіти і чекати коли пропливе труп ворога".
Тайвань не наша головна біль.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:18

  Zebra написав:12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно

Тому й вважаю, що є якісь козирі...

Або готуємось до проротцв Флая.
І зустрічей не на форумі, а в окопах)) чи на роботах, які визначать.
Там і подискутуємо в реалі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:19

  Zebra написав:І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.

Хто вам це сказав?

  Zebra написав:Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна...

Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську. І ще про тих, які завершили підготовку за кордоном.

  Zebra написав: Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Ну да, ну да..
fler
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