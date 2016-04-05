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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:02
ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
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Water
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04
detroytred написав:
Флай
Стосовно диктатури.
Справа в тому, що під час війни природньо відбувається "цель оправдывает средства".
Бо мова йде про виживання. Навіть фізичне. Тут не до умовних правил..
На якому етапах розвитку цього процесу він буде зупинений - хз.
З'явиться потім диктатура -- Ви скажете, що Ви передбачали, попереджали.
Зупиниться -- Вам скажуть, що Ви помилялися, перебільшували, а вони були праві.
Я в такі ігри не граю.
Гадаю, що ми (пересічні) не маємо такої інфи (об'єктивної інфи з тих кіл), щоб робити далекосяжні висновки про плани-наміри отих хлопців.
Вірити на слово Соскіну, який колись десь отам кружляв?
Можна да, можна ні.
Та ж сама лотерея.
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
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flyman
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:04
Zebra написав:
Резерви і техніку
Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.
І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
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detroytred
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
Water написав: ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
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detroytred
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:11
detroytred написав: flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:12
Shaman написав: Water написав: ЛАД написав:
Интересно получается, т.е. по-русски человек имеет право говорить исключительно из окопа? А когда вернётся? Обязан перейти на украинский?
Вам ничего странным не кажется в Вашем подходе?
Українець- так. Білорус звісно на білоруську, а не москальську. Молдаванин на румунську. Грузин на грузинську.
може перейти й на руську - але в приватному спілкуванні. а в публічному -має бути готовий в будь-який момент перейти на українську.
Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:15
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
І?
У нас воєнний стан а не стан війни.
Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.
Фронт стоїть з осені.
АТО2.
Тільки при попереднику без ВС.
А скільки поросячого вереску тоді було, коли хотів ввести ВС.
Тепер "цель оправдывает средства"
І: ліньки знов шукати, але я розбирався стосовно станів від блогерів. Криміналу не знайшов.
А конкретики від них не бачив.
Яким боком я до поросячого вереску когось?
Є зауваження до мене, то відштовхуйтеся від мого вереску.
У вас фокус на самому собі.
Для мене detroytred, ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
Во!
Це абсолютно помилкове Ваше бачення і твердження. Абсолютно безпідставне. Голослівне.
На цьому Ви й будуєте))
Тим паче, що Нема. Апріорі нема ніякого збірного образу 73%.
Це елементарне узагальнення. Прийом маніпуляції, демагогії.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:16
Zebra написав: detroytred написав: Zebra написав:
Резерви і техніку
Поки навіть орки стверджують, що задіяні лише 3 бригади з 12.
І то клоунада виходить в них: знищують кожного дня ці три бригади, а вони (саме ці три бригади) вже який день все наступають і наступають.
12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно 480 тисяч.
Кожен день втрати з нашої сторони під 100 солдатів вбитими, а ще є поранені, безвісти зниклі і полонені.
Цих 12 бригад чисто математично вистачить тільки на найближчі місяці, бо при втратах в бригаді 30-50% особового складу вона стає не боєздатною, залишається лише обслуговуючий персонал, офіцери та медики.
Щоб був "паритет", втрати мають бути 1:10.
При наступі, як правило 3:1.
В довгостроці (10 років активних БД) із співвідношенням втрат більшим 1:10 Україна не має шансів.
Тому оптимум це піти в глуху оборону і "сидіти і чекати коли пропливе труп ворога".
Тайвань не наша головна біль.
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2
Додано: Нед 18 чер, 2023 11:18
Zebra написав:
12 бригад це десь 48 тисяч особового складу. А потрібно
Тому й вважаю, що є якісь козирі...
Або готуємось до проротцв Флая.
І зустрічей не на форумі, а в окопах)) чи на роботах, які визначать.
Там і подискутуємо в реалі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 чер, 2023 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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