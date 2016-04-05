Zebra написав:І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
Хто вам це сказав?
Zebra написав:Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна...
Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську. І ще про тих, які завершили підготовку за кордоном.
Zebra написав: Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Zebra написав:І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
Хто вам це сказав?
Zebra написав:Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна...
Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
Zebra написав: Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Ну да, ну да..
"Казку про Мальчиша-кібальчиша" читали? Так от прийдеться тоді воювати не тільки непридатному чоловіку флер, а і їй самій. До того ж, черенками лопат, як заповідав великий стратег.
fler написав: Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
детройд пише, що то "блогери знахабніли", а відео дивитися не буде, тому цього нема
"У Івано-Франківському міському Територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки прокоментували появу наказу “Про проведення загальної мобілізації”, у якому йдеться про обов’язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК і СП." https://varta1.com.ua/news/u-tck-prokom ... 66539.html
Тобто все є. Справа тільки в обов'язковості виконання. Причому усіма сторонами процесу.
detroytred написав:Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило. Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго языка, патамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?
detroytred написав:Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило. Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго языка, татамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?
Дякую за відповідь на питання. За пояснення. Я пас. Я не торкаюсь цієї дискусії за суттю. Це учора й сьогодні поліз)) стосовно тільки .окремих нюансів.
Моє ж поверхневе бачення -- лише заохоченнями спонукати переходити на мову. Або тихесенько-тихесенько вводити зобов'язання. То там, то там.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:детройд пише, що то "блогери знахабніли", а відео дивитися не буде, тому цього нема
Для того, щоб зачепити Детройта потрібні залізні аргументи. Там вище подивіться на посилання про Івано-Франківськ.
там вже прокоментували замість детройда: "просто нагадати", фактично дали задню, так як пішов суспільний резонанс. зрозуміло, до чого заклики "не хитати човен", не "поширювати іпсу" та "руські наротіви"