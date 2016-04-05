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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 43604361436243634364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:19

  Zebra написав:І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.

Хто вам це сказав?

  Zebra написав:Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна...

Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську. І ще про тих, які завершили підготовку за кордоном.

  Zebra написав: Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Ну да, ну да..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:22

  fler написав:
  Zebra написав:І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.

Хто вам це сказав?

  Zebra написав:Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна...

Ви якими даними оперуєте? Мій знайомий з Харкова як раз закінчив підготовку, проходить розподіл (наче снайпером піде) та зараз їх відправлятимуть на фронт. Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.

  Zebra написав: Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Ну да, ну да..

"Казку про Мальчиша-кібальчиша" читали?
Так от прийдеться тоді воювати не тільки непридатному чоловіку флер, а і їй самій.
До того ж, черенками лопат, як заповідав великий стратег.

  fler написав: Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.

детройд пише, що то "блогери знахабніли", а відео дивитися не буде, тому цього нема
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:29

Це мабуть те, про що вказала Fler

"У Івано-Франківському міському Територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки прокоментували появу наказу “Про проведення загальної мобілізації”, у якому йдеться про обов’язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК і СП."
https://varta1.com.ua/news/u-tck-prokom ... 66539.html

Тобто все є.
Справа тільки в обов'язковості виконання. Причому усіма сторонами процесу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:31

  flyman написав:детройд пише, що то "блогери знахабніли", а відео дивитися не буде, тому цього нема

Для того, щоб зачепити Детройта потрібні залізні аргументи.
Там вище подивіться на посилання про Івано-Франківськ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:34

  detroytred написав:Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?

Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило.
Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго языка, патамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:37

  Water написав:
  detroytred написав:Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?

Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило.
Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго языка, татамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?

Дякую за відповідь на питання. За пояснення.
Я пас. Я не торкаюсь цієї дискусії за суттю.
Це учора й сьогодні поліз)) стосовно тільки .окремих нюансів.

Моє ж поверхневе бачення -- лише заохоченнями спонукати переходити на мову.
Або тихесенько-тихесенько вводити зобов'язання. То там, то там.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:39

  Schmit написав:
Глухий кут усюди.


шо ти носиш русняву зраду дядя
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:47

ей модератор, чого моє повідомлення видалили? поясніть де я правила порушив.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:48

  Zebra написав:президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.


це тупо брехня. і той хто її поширює, або бот або корисний дурачок
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:51

  detroytred написав:
  flyman написав:детройд пише, що то "блогери знахабніли", а відео дивитися не буде, тому цього нема

Для того, щоб зачепити Детройта потрібні залізні аргументи.
Там вище подивіться на посилання про Івано-Франківськ.

там вже прокоментували замість детройда: "просто нагадати",
фактично дали задню, так як пішов суспільний резонанс.
зрозуміло, до чого заклики "не хитати човен",
не "поширювати іпсу" та "руські наротіви"
flyman
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