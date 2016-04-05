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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4361436243634364>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:51

  Water написав:
  detroytred написав:Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?

Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило.
Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго языка, патамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?


Загалом, все доволі просто.
Права кнопка, там є функція "перевести на русский".
Зробіть функцію "перекласти українською", і більшість питань зникла.

Але людини яка це зробить немає. Все, потрібно заспокоїтись і чекати на таку людину.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:55

  flyman написав: як пише детроєд "засоби виправдовують цілі"

Справа не в тому, що так пише Детройт, а в тому, що так це відбувається.

З.и. ви там якось визначиться на один варіант (детройд, детроєд і т.д.))).
Тоді підкажу з яким погоджуюсь (Детройт). Бо за правилами треба detroytred.
Інакше ж, розумієте, як мені прийдеться у відповідь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 11:59

  detroytred написав:
  flyman написав: як пише детроєд "засоби виправдовують цілі"

Справа не в тому, що так пише Детройт, а в тому, що так це відбувається.

З.и. ви там якось визначиться на один варіант (детройд, детроєд і т.д.))).
Тоді підкажу з яким погоджуюсь (Детройт). Бо за правилами треба detroytred.
Інакше ж, розумієте, як мені прийдеться у відповідь.

що ж ви вибрали такий нік, що і не вимовиш,
хоча вимова, думаю, правильна, "tre" редукуються
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:01

  flyman написав:що ж ви вибрали такий нік, що і не вимовиш

Так для того й пояснюю, що погоджуюсь на Детройт, детройт.
Чудово вимовляється і запам'ятовується.
Детройтредвінгз -- було б складніше))

А *i* на *у* прийшлося змінити, бо правильних детройтів вже купа.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 чер, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:07

  vt313 написав:Загалом, все доволі просто.
Права кнопка, там є функція "перевести на русский".
Зробіть функцію "перекласти українською", і більшість питань зникла.

Це де, в прошивці ЛАДа? :shock: Не знав.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:09

  trololo написав:

шо ти носиш русняву зраду дядя

Так це ж перемога, нє?

  trololo написав:
  Zebra написав:президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.


це тупо брехня. і той хто її поширює, або бот або корисний дурачок

Позитивний блогер Жданов.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:12

  Schmit написав:Позитивний блогер Жданов.

Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:13

Schmit

жданов - корисний дурачок, повний нуль як експерт, єдине що його цікавить - кількість переглядів його дебільних інтервью.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:13

  detroytred написав:
  Schmit написав:Позитивний блогер Жданов.

Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.

Або за те, що видав державну таємницю.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:15

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Позитивний блогер Жданов.

Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.

Або за те, що видав державну таємницю.


звідки в цього дебіла може бути доступ? він тупо переповів руснявих ботів, "сенсація" для збільшення переглядів та цитування. все таки сподіваюсь по рогам отримає
trololo
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