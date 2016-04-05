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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:51
Water написав: detroytred написав:
Залишилось лише пояснити чому такі вимоги на цьому форумі від вас виключно саме до ЛАДа?
Чому до ЛАДа? До усіх. Особисто я давно пропонував ввести за правило.
Чому саме ЛАД, тому-що ЛАД сказав що німець не відмовився від рідної для нього мови, тому-що на ній розмовляв Гітлер. А зараз аналогія чи ні? І українець
не повинен відмовлятись від рідного для нього русскаго
языка, патамуши на нём разговаривал не ПУшкинЙЛО. Видите несоответствие- немец-немецкая, украинец-русская?
Загалом, все доволі просто.
Права кнопка, там є функція "перевести на русский".
Зробіть функцію "перекласти українською", і більшість питань зникла.
Але людини яка це зробить немає. Все, потрібно заспокоїтись і чекати на таку людину.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:55
flyman написав:
як пише детроєд "засоби виправдовують цілі"
Справа не в тому, що так пише Детройт, а в тому, що так це відбувається.
З.и. ви там якось визначиться на один варіант (детройд, детроєд і т.д.))).
Тоді підкажу з яким погоджуюсь (Детройт). Бо за правилами треба detroytred.
Інакше ж, розумієте, як мені прийдеться у відповідь.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:59
detroytred написав: flyman написав:
як пише детроєд "засоби виправдовують цілі"
Справа не в тому, що так пише Детройт, а в тому, що так це відбувається.
З.и. ви там якось визначиться на один варіант (детройд, детроєд і т.д.))).
Тоді підкажу з яким погоджуюсь (Детройт). Бо за правилами треба detroytred.
Інакше ж, розумієте, як мені прийдеться у відповідь.
що ж ви вибрали такий нік, що і не вимовиш,
хоча вимова, думаю, правильна, "tre" редукуються
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:01
flyman написав:
що ж ви вибрали такий нік, що і не вимовиш
Так для того й пояснюю, що погоджуюсь на Детройт, детройт.
Чудово вимовляється і запам'ятовується.
Детройтредвінгз -- було б складніше))
А *i* на *у* прийшлося змінити, бо правильних детройтів вже купа.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 чер, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:07
vt313 написав:
Загалом, все доволі просто.
Права кнопка, там є функція "перевести на русский".
Зробіть функцію "перекласти українською", і більшість питань зникла.
Це де, в прошивці ЛАДа?
Не знав.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:09
trololo написав:
шо ти носиш русняву зраду дядя
Так це ж перемога, нє?
trololo написав: Zebra написав:
президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
це тупо брехня. і той хто її поширює, або бот або корисний дурачок
Позитивний блогер Жданов.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:12
Schmit написав:
Позитивний блогер Жданов.
Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:13
Schmit
жданов - корисний дурачок, повний нуль як експерт, єдине що його цікавить - кількість переглядів його дебільних інтервью.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:13
detroytred написав: Schmit написав:
Позитивний блогер Жданов.
Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.
Або за те, що видав державну таємницю.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:15
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Позитивний блогер Жданов.
Штирлиць наче ж збирався звернутися в СБУ до притягнення його за фейк.
Або за те, що видав державну таємницю.
звідки в цього дебіла може бути доступ? він тупо переповів руснявих ботів, "сенсація" для збільшення переглядів та цитування. все таки сподіваюсь по рогам отримає
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