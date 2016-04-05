mephala написав:........... взагалі то група. по перше є вікові обмеження. а по друге не всі ходять на вибори. тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004. Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450. Данные из укр. Вики. Это "группа"?
А ви що, термінологією з Heroes of might and magic користуєтесь, у вас група то десяток-другий? Група - термін універсальний, годиться й для кількох мільйонів
fler написав:️Оккупанты начали экстренную вакцинацию на Херсонщине - своих военных, коллаборантов и людей, которые получили российский паспорт. Информации, против чего вакцина, нет. Медицинские манипуляции были замечены в следующих населенных пунктах: Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка. Все происходит в спешке. Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
fler написав:Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
В ІФ нічого нового:
Днями ЗМІ сколихнула новина про наказ Івано-Франківського ТЦК щодо необхідності усім військовозобов'язаним чоловікам прибути до військкомату у 10-денний термін з дня опублікування документа. У ТЦК заявляють, що цим наказом вони просять військовозобов'язаних прийти до військкомату для уточнення їхніх військово-облікових даних. https://www.unian.ua/society/povistka-n ... 97585.html
Тобто видали наказ, що можна трактувати як поголовну мобілізацію, але насправді все як і до цього. От хіба планується: