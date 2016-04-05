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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4361436243634364
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:20

  Water написав:
  vt313 написав:Загалом, все доволі просто.
Права кнопка, там є функція "перевести на русский".
Зробіть функцію "перекласти українською", і більшість питань зникла.

Це де, в прошивці ЛАДа? :shock: Не знав.


А він тут до чого? Важливо не якою мовою він пише, а якою Ви читаєте.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  mephala написав:...........
взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.

Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004.
Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450.
Данные из укр. Вики.
Это "группа"? :)

А ви що, термінологією з Heroes of might and magic користуєтесь, у вас група то десяток-другий?
Група - термін універсальний, годиться й для кількох мільйонів
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:️Оккупанты начали экстренную вакцинацию на Херсонщине -
своих военных, коллаборантов и людей, которые получили российский паспорт. Информации, против чего вакцина, нет. Медицинские манипуляции были замечены в следующих населенных пунктах: Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка. Все происходит в спешке.
Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.


Сподіваюся, новічком. Чи хоча б містер сідром
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.

В ІФ нічого нового:
Днями ЗМІ сколихнула новина про наказ Івано-Франківського ТЦК щодо необхідності усім військовозобов'язаним чоловікам прибути до військкомату у 10-денний термін з дня опублікування документа.
У ТЦК заявляють, що цим наказом вони просять військовозобов'язаних прийти до військкомату для уточнення їхніх військово-облікових даних. https://www.unian.ua/society/povistka-n ... 97585.html

Тобто видали наказ, що можна трактувати як поголовну мобілізацію, але насправді все як і до цього. От хіба планується:
Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам присвоюють індивідуальний електронний код.
Окремі номери, які складатимуться із 19 цифр, дозволять пришвидшує ведення військово-облікової документації. https://expres.online/lyudi-i-problemi/ ... ishcho-vin
Ой+
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