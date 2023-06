Додано: Нед 18 чер, 2023 12:30

ЛАД написав: mephala написав: ...........

взагалі то група.

по перше є вікові обмеження.

а по друге не всі ходять на вибори.

Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004.

Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450.

Данные из укр. Вики.

А ви що, термінологією з Heroes of might and magic користуєтесь, у вас група то десяток-другий?Група - термін універсальний, годиться й для кількох мільйонів