Додано: Нед 18 чер, 2023 13:55

Banderlog написав: ну по перше поки не кинули в лобову. Ідея була шо для резерву підготовлять ділянки прориву й ми степом з вітерцем до джанкоя. Но зверху забагато про це розказували . і про напрям і про сили і коли має бути контрнаступ якби цю інформацію розказували з військ то нас давно б попересажали... нема для нас коридорів тому сидимо , курим бамбук, пишим на форумі. Мобілізація не припинилась. Набирають й для відновлення втрат і для створення нових формувань. Шо буде далі? хз. Майбутнього не знає ніхто. ну по перше поки не кинули в лобову. Ідея була шо для резерву підготовлять ділянки прориву й ми степом з вітерцем до джанкоя. Но зверху забагато про це розказували . і про напрям і про сили і коли має бути контрнаступ якби цю інформацію розказували з військ то нас давно б попересажали... нема для нас коридорів тому сидимо , курим бамбук, пишим на форумі. Мобілізація не припинилась. Набирають й для відновлення втрат і для створення нових формувань. Шо буде далі? хз. Майбутнього не знає ніхто.

пригадайте, як відбувалось восени звільнення Херсонщини?більше місяця боїв за Високопілля, Архангельске, Миролюбівка...звільняли по декілька раз, а потім як на лижахпригадую, коли запитали Успіха про визволення Снігурівки (яка 50км на північ від Херсона), то відповідь була "якщо до НР визволемо, то буде успіх", але через місяцьбув звільнений Херсон і весь правий берегінформація обмежена з розумом, але те, що знають всі: не маємо переваги в авіації і артилерії теж, тому кидати бригади на пекло не має сенсу-контрнаступ виконують штурмові загони чисельністю до роти (навіть не батальону). Окрім 12 нових сформованих штурмових бригад всі інші "старі" бригади теж нікуди не поділись (час іде на те, щоб відновити втрати, які понесли і несуть кожного дня)питання до Зебри: подивися уважно на карту БД, там чітко видно де намагаються наступати, а де ЗСУ тримає глухо оборону і при змозі переходить у контратакувідбивають атаки орків:1)Торське- Білогорівка-Золотарівка2)Красногорівка-Крута Балка-Водяне (це все район Авдівки)3)Мар'їнкаатакують малими штурмовими підрозділами мають певний успіх:1)Велика Новосілка-Новодарівка і та прилеглі села2)район Оріхова (Лобкове, Новоданилівка)наберіться терпіння, "жарте, а риба буде"