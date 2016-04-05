mephala написав:........... взагалі то група. по перше є вікові обмеження. а по друге не всі ходять на вибори. тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004. Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450. Данные из укр. Вики. Это "группа"?
А ви що, термінологією з Heroes of might and magic користуєтесь, у вас група то десяток-другий? Група - термін універсальний, годиться й для кількох мільйонів
fler написав:️Оккупанты начали экстренную вакцинацию на Херсонщине - своих военных, коллаборантов и людей, которые получили российский паспорт. Информации, против чего вакцина, нет. Медицинские манипуляции были замечены в следующих населенных пунктах: Голая Пристань, Новая Каховка и Старая Збурьевка. Все происходит в спешке. Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
fler написав:Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
В ІФ нічого нового:
Днями ЗМІ сколихнула новина про наказ Івано-Франківського ТЦК щодо необхідності усім військовозобов'язаним чоловікам прибути до військкомату у 10-денний термін з дня опублікування документа. У ТЦК заявляють, що цим наказом вони просять військовозобов'язаних прийти до військкомату для уточнення їхніх військово-облікових даних. https://www.unian.ua/society/povistka-n ... 97585.html
Тобто видали наказ, що можна трактувати як поголовну мобілізацію, але насправді все як і до цього. От хіба планується:
Zebra написав:Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.
ну по перше поки не кинули в лобову. Ідея була шо для резерву підготовлять ділянки прориву й ми степом з вітерцем до джанкоя. Но зверху забагато про це розказували . і про напрям і про сили і коли має бути контрнаступ якби цю інформацію розказували з військ то нас давно б попересажали... нема для нас коридорів тому сидимо , курим бамбук, пишим на форумі. Мобілізація не припинилась. Набирають й для відновлення втрат і для створення нових формувань. Шо буде далі? хз. Майбутнього не знає ніхто.
mephala написав:........... взагалі то група. по перше є вікові обмеження. а по друге не всі ходять на вибори. тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.
Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004. Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450. Данные из укр. Вики. Это "группа"?
вы написали лиж бы написать? вы вообще поняли о чем речь то шла?
Banderlog написав:ну по перше поки не кинули в лобову. Ідея була шо для резерву підготовлять ділянки прориву й ми степом з вітерцем до джанкоя. Но зверху забагато про це розказували . і про напрям і про сили і коли має бути контрнаступ якби цю інформацію розказували з військ то нас давно б попересажали... нема для нас коридорів тому сидимо , курим бамбук, пишим на форумі. Мобілізація не припинилась. Набирають й для відновлення втрат і для створення нових формувань. Шо буде далі? хз. Майбутнього не знає ніхто.
пригадайте, як відбувалось восени звільнення Херсонщини? більше місяця боїв за Високопілля, Архангельске, Миролюбівка...звільняли по декілька раз, а потім як на лижах
пригадую, коли запитали Успіха про визволення Снігурівки (яка 50км на північ від Херсона), то відповідь була "якщо до НР визволемо, то буде успіх", але через місяць був звільнений Херсон і весь правий берег
інформація обмежена з розумом, але те, що знають всі: не маємо переваги в авіації і артилерії теж, тому кидати бригади на пекло не має сенсу-контрнаступ виконують штурмові загони чисельністю до роти (навіть не батальону). Окрім 12 нових сформованих штурмових бригад всі інші "старі" бригади теж нікуди не поділись (час іде на те, щоб відновити втрати, які понесли і несуть кожного дня) питання до Зебри: подивися уважно на карту БД, там чітко видно де намагаються наступати, а де ЗСУ тримає глухо оборону і при змозі переходить у контратаку https://deepstatemap.live/#11/47.6744/36.5488
відбивають атаки орків: 1)Торське- Білогорівка-Золотарівка 2)Красногорівка-Крута Балка-Водяне (це все район Авдівки) 3)Мар'їнка
атакують малими штурмовими підрозділами мають певний успіх: 1)Велика Новосілка-Новодарівка і та прилеглі села 2)район Оріхова (Лобкове, Новоданилівка)
вчора гучно святкували свадьбу (добре що все свято тривало з 1700 до 2100), може тільки на такий час замовили аніматора (сподобалось, що тамада вів свято (всі конкурси) гарною українською, інколи перекладав на російську для гостей)
Відвідування розважальних закладів, кафе і ресторанів в Одесі тепер обмежено до 22:00, тобто клієнти мають залишати їх за дві години до настання комендантської години. А приймати відвідувачів заклади можуть лише з 9 ранку.
Ці правила стосуються як внутрішніх приміщень закладів, так і літніх веранд і терас. Відповідне рішення 14 червня ухвалили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Також бізнесу заборонили використовувати світні вивіски, які «погіршують демаскувальні ознаки території» (При дослівному трактуванні цієї тези виходить абсурд, адже в такому разі реклама, що світиться, заважає території погіршувати своє маскування. Ймовірно, чиновники мали на увазі якраз протилежне, що реклама заважає маскуванню. — Ред).
Крім цього, заборонена гучна музика, використання потужного звукового обладнання.
ЛАД написав:... В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?
в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.
але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував
Вы чересчур настойчивы. Я ни за кого не "ховаюсь". А вот Вы таки прячетесь. Когда Вы будете писать с фронта, я, возможно, уважу Вас и, если Вам трудно воспринимать русский язык, буду отвечать Вам по-украински. У нас постоянно говорят о том, что нет никаких притеснений и ограничений на русский язык. Это говорится даже на высшем уровне. Вы "консерва" и работаете на путинскую пропаганду?
хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти
По моїх постах Ви мали змогу переконатись, що українською я володію досить добре, можливо, краще за Вас. А вообще, Вы знаете - не советуйте мне, что делать, и я не скажу, куда Вам идти.