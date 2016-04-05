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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4363436443654366>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:32

  Zebra написав:.........
Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.

Это Вы откуда взяли?
Абы ляпнуть?

Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

А это откуда?
5 дней назад у меня очередная смс-ка:
Дорогі друзі! Продовжуємо формувати військові підрозділи на Харківщині! Вибір військової професії за тобою! Твоя освіта та твої навички дуже потрібні Україні! Безкоштовна гаряча лінія! Call - центр: 0 800 300 441. Разом до Перемоги!


Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.

Наскільки треба бути тупим, щоб продовжувати антиукраїнську пропаганду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:35

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:36

Тиць Шміта у його лайно, раз

  Schmit написав:
Глухий кут усюди.


ЗСУ звільнили Пятихатки.
ЗСУ знищили штаб 80 бригади рф на Півдні.

Далі буде 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:38

  ЛАД написав:Наскільки треба бути тупим, щоб продовжувати антиукраїнську пропаганду.

Ого! Я в шоці :shock: :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:47

  flyman написав:....
ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"

Вряд ли я типичный пример "уверовавшего".
И уже писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он недостаточно сделал для предотвращения войны.
Хотя ночью, когда разговаривали с mephala, Faceless и Water, и я просматривал результаты выборов и пытался найти результаты голосования в армии, наткнулся на несколько статей того времени в разных СМИ - громадське (дал там ссылку), ЗН, ещё какие-то. Это подтвердило мои мысли, что сделать больше он, вероятно, просто не мог. "Активисты" не дали бы. В результате мы получили войну, колоссальные разрушения, а не все те "активисты" воюют на фронте. Многие предпочитают гораздо более безопасную "войну" в тылу.
Понятно, что "воевать", к примеру, на форуме со мной по поводу языка гораздо безопаснее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:57

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  mephala написав:...........
взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.

Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004.
Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450.
Данные из укр. Вики.
Это "группа"? :)

А ви що, термінологією з Heroes of might and magic користуєтесь, у вас група то десяток-другий?

В игры не играю, так что терминологию не знаю. :)
Група - термін універсальний, годиться й для кількох мільйонів

А Вы пользуетесь терминологией теории групп?
Если так, то ладно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:00

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:...........
взагалі то група.
по перше є вікові обмеження.
а по друге не всі ходять на вибори.
тому дійсно 73% які обрали президента це не 73% народу а 73% від групи людей що прийшли на вибори.

Явка на второй тур - 61,42%, проголосовало 18 491 837 из общего числа зарегистрированных избирателей 30 105 004.
Из них за Зеленского 73,22% или 13 541 528, за Порошенко 24,45% или 4 522 450.
Данные из укр. Вики.
Это "группа"? :)


вы написали лиж бы написать? вы вообще поняли о чем речь то шла?

А Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:01

  ЛАД написав:
  flyman написав:....
ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"

Вряд ли я типичный пример "уверовавшего".
И уже писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он недостаточно сделал для предотвращения войны.
Хотя ночью, когда разговаривали с mephala, Faceless и Water, и я просматривал результаты выборов и пытался найти результаты голосования в армии, наткнулся на несколько статей того времени в разных СМИ - громадське (дал там ссылку), ЗН, ещё какие-то. Это подтвердило мои мысли, что сделать больше он, вероятно, просто не мог. "Активисты" не дали бы. В результате мы получили войну, колоссальные разрушения, а не все те "активисты" воюют на фронте. Многие предпочитают гораздо более безопасную "войну" в тылу.
Понятно, что "воевать", к примеру, на форуме со мной по поводу языка гораздо безопаснее.

о! как

А давай-ка подробнее, какие это "активисты" не дали Зеленскому предотвратить войну ?

Это Зеленский искал мира в глазах Путина, а Путин продолжил войну
Это Зеленский объявлял перемирие и запрещал работу разведки и снайперов, а с той стороны не прекращали это делать
Это Зеленскому говорили рыть окопы, а Зеленский говорил о шашлыках

Так что, не трынди, что Зеленскому кто-то мешал предотвратить
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 чер, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.

але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував ;)

Вы чересчур настойчивы.
Я ни за кого не "ховаюсь". А вот Вы таки прячетесь. Когда Вы будете писать с фронта, я, возможно, уважу Вас и, если Вам трудно воспринимать русский язык, буду отвечать Вам по-украински.
У нас постоянно говорят о том, что нет никаких притеснений и ограничений на русский язык. Это говорится даже на высшем уровне. Вы "консерва" и работаете на путинскую пропаганду?
хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти

По моїх постах Ви мали змогу переконатись, що українською я володію досить добре, можливо, краще за Вас.
А вообще, Вы знаете - не советуйте мне, что делать, и я не скажу, куда Вам идти.

з чого ви вирішили, що я ховаюсь? ;)

ви умисно плутаєте деякі речі - вас ніхто не притісняє, але наприклад в держорганах - маєте використовувати українську. в інших країнах це не викликає подиву, навіть в РФ, а от в Україні - щось інше. ба більше, коли хтось намагається в РФ щось робити на місцевій мові, і їх там багато насправді й закони це гарантують, то його швиденько поправлять - російською швидко. й в України скільки людей спілкуються російською - дуже рідко їм роблять зауваження. чим може закінчитися спроба спілкуватися українською в Криму чи там в ДНР, ЛНР - ніхто не намагається перевіряти.

пишіть расейською, я зрозумію - я ж писав, взагалі я російськомовний. знаєте мову краще за мене - це навряд. хіба що, як й економіку :D

але це зайвий раз показує вашу неповагу до україномовних. не те, що розмовляєте російською, а тому що займаєте позицію - принципово буду розмовляти російською - мені так зручніше.

а ви врешті-решт переходите на особистості - але поки що собі не дозволю 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 15:08

ЛАД
по существу есть что ответить кроме как в грамматику тыкать?
mephala
 
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