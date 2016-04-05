Додано: Нед 18 чер, 2023 15:06

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: ...

В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии? ...В армии воюет половина русскоязычных. Вы с дивана рискнёте предъявить им претензии?

в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.



але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував в тому й різниця, що вони в армії. коли час йде на секунди, то звісно зручніше розмовляти рідною мовою.але для вас в кріслі за комп'ютером - час трохи по іншому обліковується. тому не ховайтесь за тими, хто на фронті, а відповідайте за себе - варіанти вище я вам запропонував

Вы чересчур настойчивы.

Я ни за кого не "ховаюсь". А вот Вы таки прячетесь. Когда Вы будете писать с фронта, я, возможно, уважу Вас и, если Вам трудно воспринимать русский язык, буду отвечать Вам по-украински.

У нас постоянно говорят о том, что нет никаких притеснений и ограничений на русский язык. Это говорится даже на высшем уровне. Вы "консерва" и работаете на путинскую пропаганду?

хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти

По моїх постах Ви мали змогу переконатись, що українською я володію досить добре, можливо, краще за Вас.

А вообще, Вы знаете - не советуйте мне, что делать, и я не скажу, куда Вам идти. Вы чересчур настойчивы.Я ни за кого не "ховаюсь". А вот. Когда Вы будете писать с фронта, я, возможно, уважу Вас и, если Вам трудно воспринимать русский язык, буду отвечать Вам по-украински.У нас постоянно говорят о том, что нет никаких притеснений и ограничений на русский язык. Это говорится даже на высшем уровне. Вы "консерва" и работаете на путинскую пропаганду?По моїх постах Ви мали змогу переконатись, що українською я володію досить добре, можливо, краще за Вас.А вообще, Вы знаете - не советуйте мне, что делать, и я не скажу, куда Вам идти.

з чого ви вирішили, що я ховаюсь?ви умисно плутаєте деякі речі - вас ніхто не притісняє, але наприклад в держорганах - маєте використовувати українську. в інших країнах це не викликає подиву, навіть в РФ, а от в Україні - щось інше. ба більше, коли хтось намагається в РФ щось робити на місцевій мові, і їх там багато насправді й закони це гарантують, то його швиденько поправлять - російською швидко. й в України скільки людей спілкуються російською - дуже рідко їм роблять зауваження. чим може закінчитися спроба спілкуватися українською в Криму чи там в ДНР, ЛНР - ніхто не намагається перевіряти.пишіть расейською, я зрозумію - я ж писав, взагалі я російськомовний. знаєте мову краще за мене - це навряд. хіба що, як й економікуале це зайвий раз показує вашу неповагу до україномовних. не те, що розмовляєте російською, а тому що займаєте позицію - принципово буду розмовляти російською - мені так зручніше.а ви врешті-решт переходите на особистості - але поки що собі не дозволю