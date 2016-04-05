Zebra написав:Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку, бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного. Судячи з того що нові резерви не формуються, бо активізація мобілізації була б помітна. Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Наскільки треба бути тупими в офісі президента, щоб не розуміти, що по ту лінію фронту не племена тумба-юмба, а озброєні до зубів протитанковою зброєю, все заміновано, пристріляні ділянки.
У Зебри як завжди рівень експертності та фантазій зашкалює. А тепер, що я бачу. В цьому районі https://deepstatemap.live/#12/47.4641/35.4093 орки повідомляють, що ЗСУ вже контролюють селище П'ятихатки. Контроль цього селища створює проблеми із забезпеченням орків аж до річки Карачекрак, яка впадає в Дніпро у Василівки та створює фактично балку. Фактично вони вже в напівоточенні. Переправи через річку Карачекрак скоріше за все прострілюються та доступні для дистанційного мінування. Тобто питання лише часу або втрат для тиску на орків коли вони підуть з північного берегу річки Карачекрак до Василівки. Максимум - це доведеться взяти село Жереб'янки. Після захопленння цього плацдарму Мелітополь потрапляє під обстріл Хаймарсами. Там можна розбити всі 3 мости через річку Молочна і поламати оркам всю логістику на Півдні. Крім того, орки перестануть фактично мати на Півдні місця для резервів недосяжні для Хаймарс. Така саме ситуація складається й тут https://deepstatemap.live/#14/47.7615/36.6960 орки змушені будуть відійти до балки посередині карти. І головне, це не територія, а втрати. А з 1 червня маємо вже 180 танків 251 ББМ 373 артсистеми 35 РСЗВ 31 ППО 278 автомобілів Та більше 11 тисяч особового складу. Орків чекає нова хвиля примусової мобілізації восени.
fler ...Информации, против чего вакцина, нет. ... Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
Из поселкового Вайбера:
Во избежание заболевания инфекционными болезнями, необходимо в срочном порядке вакцинироваться (вакцинами от гепатита "А" и дезинтерии)
И вы правильно написали, что не вакцинируются с украинскими паспортами - из личного общения с врачом - в журнале вакцинирования вносится № паспорта и эти журналы проверяются орковской администрацией, вакцинировать с украинским и за это попасть "на подвал" желающих нет.
Zebra Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку,
Если бы вы хотели действительно разобраться в теме, то узнали бы, что сейчас испльзуется только 3 из 12 новообразованных бригад и идет не "лобовая атака", а разведка боем на нескольких направлениях (на 12 июня):
В настоящее время украинские подразделения оказывают давление на противника по нескольким направлениям: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Угледарском
и только по ее результатам будет выбрано основное направление удара.
бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
flyman У нас воєнний стан а не стан війни. Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків. Фронт стоїть з осені. АТО2.
В начале ветки уже рассматривался вопрос, почему военное положение, а не война. Повторять оттуда не буду, только кратко - московия не объявляла войну Украине, только как СВО, если же Украина объявит войну московии, то Украина автоматически получает статус агрессора со всеми вытекающими последствиями. Подробно ищите сами на ветке.
Schmit В последнее время вы активизировались в приносе на ветку видео, показывающее Зеленского в черном цвете. Чего вы этим добиваетесь? Настроить против него и убрать с поста Президента Украины? Так по Конституции Украины (ст. 112)
виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
т.е. на Стефанчука, других вариантов Конституция не предусматривает. Понятно, что Стефанчук явно слабее Зеленского, т.е. Украина проиграет в этом случае. Кстати, убрать Зеленского это "розовая мечта" пуйла. Поддерживайте его и дальше.
trololo шо ти носиш русняву зраду дядя
С началом контрнаступления/разведки боем, на ветке активизировалась пятая колонна пуйла (см. мои ответы выше в этом посте). Это понятно - планы пуйла и Ко начали активно рушиться, поэтому расконсервируются все возможные его сторонники.
P.S. Ночью был нанесен удар по оркам в селе Партизаны Херсонской обл., не знаю сколько там 200-х, но 300-х столько, что для того чтобы их поместить в больнице Геническа, оттуда в срочном порядке из стационара выписывают всех гражданских, включая тяжелых. А в стационаре гражданские только с московитскими паспортами.
ЛАД написав:......... Вы чересчур настойчивы. Я ни за кого не "ховаюсь". А вот Вы таки прячетесь. Когда Вы будете писать с фронта, я, возможно, уважу Вас и, если Вам трудно воспринимать русский язык, буду отвечать Вам по-украински. У нас постоянно говорят о том, что нет никаких притеснений и ограничений на русский язык. Это говорится даже на высшем уровне. Вы "консерва" и работаете на путинскую пропаганду?
хлопці мені важко вибачте - хоча за 30 років... як не дивно, писати українською легше, ніж розмовляти
По моїх постах Ви мали змогу переконатись, що українською я володію досить добре, можливо, краще за Вас. А вообще, Вы знаете - не советуйте мне, что делать, и я не скажу, куда Вам идти.
з чого ви вирішили, що я ховаюсь?
Вы на фронте?
ви умисно плутаєте деякі речі - вас ніхто не притісняє, але наприклад в держорганах - маєте використовувати українську
Я на державній посаді? Форум - якийсь офіційний орган?
в інших країнах це не викликає подиву, навіть в РФ, а от в Україні - щось інше. ба більше, коли хтось намагається в РФ щось робити на місцевій мові, і їх там багато насправді й закони це гарантують, то його швиденько поправлять - російською швидко.
Росія це приклад?
й в України скільки людей спілкуються російською - дуже рідко їм роблять зауваження. чим може закінчитися спроба спілкуватися українською в Криму чи там в ДНР, ЛНР - ніхто не намагається перевіряти.
Как в Крыму не знаю, но выше написал - Росія це приклад? Вы "робите зауваження" очень настойчиво.
але це зайвий раз показує вашу неповагу до україномовних. не те, що розмовляєте російською, а тому що займаєте позицію - принципово буду розмовляти російською - мені так зручніше.
У Вас, похоже, комплекс меншовартості.
а ви врешті-решт переходите на особистості - але поки що собі не дозволю
Где я перешёл на личности? По-моему, этим занялись Вы, знаток экономики.
mephala написав:ЛАД по существу есть что ответить кроме как в грамматику тыкать?
Не увидел вопроса.
так это касалось вашего предыдущего опуса. когда вы просто привели статистику выборов ничего не сказав на ее основании. ту статистику я и без вас знаю - что то было? просто так написать?
Вы писали о "группе". Я привёл цифры, по которым это миллионы. Если Вы придерживаетесь терминологии Faceless"а и 13,5 млн. это тоже "группа", то вопросов нет. P.s. Заметьте, я Ваши посты опусами не называл.
ЛАД написав:Аналогично и на форуме опубликование объективной информации некоторые воспринимают как враждебную пропаганду. При этом, если раньше недовольство вызывала ссылка на росс. источники, то теперь уже и вполне благосклонные к Украине западные источники тоже вызывают обвинения.
Источники заслуживают доверие, а вот твоя интерпретация этих источников - нет Это как Мойша пропел Битлз
ЛАД написав:Или кто-то считает, что патриоты должны писать посты только такого содержания: "через неделю мы освободим Мелитополь, через 2 недели Мариуполь, а через месяц Крым"? Но, во-первых, после 1,5 лет войны это смешно, во-вторых, зачем тогда вообще нужен форум? Правда уже не нужна?
Какой грязный и низменный передёрг
Ты постоянно топишь за зелёную власть, но именно представители зеленой власти писали, про "2-3 дня", про "2-3 тижня" (с) Арестович Буданов уже в Крыму купается
А я ещё в прошлом году писал, что Арестович - трепло Буданов становится Арестовичем
А где Баканов вообще неизвестно. И задавать вопрос про Баканова Зеленскому - нельзя Так кто уходит от реальности, как не ты ?