Додано: Нед 18 чер, 2023 15:16

fler

...Информации, против чего вакцина, нет.

...

Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.

Во избежание заболевания инфекционными болезнями, необходимо в срочном порядке вакцинироваться ( вакцинами от гепатита "А" и дезинтерии )

Zebra

Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку,

В настоящее время украинские подразделения оказывают давление на противника по нескольким направлениям: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Угледарском

бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.

flyman

У нас воєнний стан а не стан війни.

Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків.

Фронт стоїть з осені.

АТО2.

виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

trololo

шо ти носиш русняву зраду дядя

Одним постом отвечу на несколько.Из поселкового Вайбера:И вы правильно написали, что не вакцинируются с украинскими паспортами - из личного общения с врачом - в журнале вакцинирования вносится № паспорта и эти журналы проверяются орковской администрацией, вакцинировать с украинским и за это попасть "на подвал" желающих нет.Если бы вы хотели действительно разобраться в теме, то узнали бы, что сейчас испльзуется только 3 из 12 новообразованных бригад и идет не "лобовая атака", а разведка боем на нескольких направлениях (на 12 июня):и только по ее результатам будет выбрано основное направление удара.вы похоже слишком поверили словам пуйла на встрече с пропагандонами:В начале ветки уже рассматривался вопрос, почему военное положение, а не война. Повторять оттуда не буду, только кратко - московия не объявляла войну Украине, только как СВО, если же Украина объявит войну московии, то Украина автоматически получает статус агрессора со всеми вытекающими последствиями. Подробно ищите сами на ветке.В последнее время вы активизировались в приносе на ветку видео, показывающее Зеленского в черном цвете. Чего вы этим добиваетесь? Настроить против него и убрать с поста Президента Украины? Так по Конституции Украины (ст. 112)т.е. на Стефанчука, других вариантов Конституция не предусматривает. Понятно, что Стефанчук явно слабее Зеленского, т.е. Украина проиграет в этом случае.Кстати, убрать Зеленского это "розовая мечта" пуйла. Поддерживайте его и дальше.С началом контрнаступления/разведки боем, на ветке активизировалась пятая колонна пуйла (см. мои ответы выше в этом посте). Это понятно - планы пуйла и Ко начали активно рушиться, поэтому расконсервируются все возможные его сторонники.Ночью был нанесен удар по оркам в селе Партизаны Херсонской обл., не знаю сколько там 200-х, но 300-х столько, что для того чтобы их поместить в больнице Геническа, оттуда в срочном порядке из стационара выписывают всех гражданских, включая тяжелых. А в стационаре гражданские только с московитскими паспортами.