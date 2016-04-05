вчора гучно святкували свадьбу (добре що все свято тривало з 1700 до 2100), може тільки на такий час замовили аніматора (сподобалось, що тамада вів свято (всі конкурси) гарною українською, інколи перекладав на російську для гостей)
Відвідування розважальних закладів, кафе і ресторанів в Одесі тепер обмежено до 22:00, тобто клієнти мають залишати їх за дві години до настання комендантської години. А приймати відвідувачів заклади можуть лише з 9 ранку.
Ці правила стосуються як внутрішніх приміщень закладів, так і літніх веранд і терас. Відповідне рішення 14 червня ухвалили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Також бізнесу заборонили використовувати світні вивіски, які «погіршують демаскувальні ознаки території» (При дослівному трактуванні цієї тези виходить абсурд, адже в такому разі реклама, що світиться, заважає території погіршувати своє маскування. Ймовірно, чиновники мали на увазі якраз протилежне, що реклама заважає маскуванню. — Ред).
Крім цього, заборонена гучна музика, використання потужного звукового обладнання.
flyman написав:.... ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
Вряд ли я типичный пример "уверовавшего". И уже писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он недостаточно сделал для предотвращения войны. Хотя ночью, когда разговаривали с mephala, Faceless и Water, и я просматривал результаты выборов и пытался найти результаты голосования в армии, наткнулся на несколько статей того времени в разных СМИ - громадське (дал там ссылку), ЗН, ещё какие-то. Это подтвердило мои мысли, что сделать больше он, вероятно, просто не мог. "Активисты" не дали бы. В результате мы получили войну, колоссальные разрушения, а не все те "активисты" воюют на фронте. Многие предпочитают гораздо более безопасную "войну" в тылу. Понятно, что "воевать", к примеру, на форуме со мной по поводу языка гораздо безопаснее.
flyman написав:.... ЛАД це збірний образ 73% увірувавших в "я ваш вирок"
Вряд ли я типичный пример "уверовавшего". И уже писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он недостаточно сделал для предотвращения войны. Хотя ночью, когда разговаривали с mephala, Faceless и Water, и я просматривал результаты выборов и пытался найти результаты голосования в армии, наткнулся на несколько статей того времени в разных СМИ - громадське (дал там ссылку), ЗН, ещё какие-то. Это подтвердило мои мысли, что сделать больше он, вероятно, просто не мог. "Активисты" не дали бы. В результате мы получили войну, колоссальные разрушения, а не все те "активисты" воюют на фронте. Многие предпочитают гораздо более безопасную "войну" в тылу. Понятно, что "воевать", к примеру, на форуме со мной по поводу языка гораздо безопаснее.
о! как
А давай-ка подробнее, какие это "активисты" не дали Зеленскому предотвратить войну ?
ЛАД, ты так и не ответил об "активистах" Ты цинично соврал
И да, между "предотвратить войну" и "капитулировать" - есть огромная разница
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 чер, 2023 16:11, всього редагувалось 2 разів.
У Зебри як завжди рівень експертності та фантазій зашкалює. А тепер, що я бачу. В цьому районі https://deepstatemap.live/#12/47.4641/35.4093 орки повідомляють, що ЗСУ вже контролюють селище П'ятихатки. Контроль цього селища створює проблеми із забезпеченням орків аж до річки Карачекрак, яка впадає в Дніпро у Василівки та створює фактично балку. Фактично вони вже в напівоточенні. Переправи через річку Карачекрак скоріше за все прострілюються та доступні для дистанційного мінування. Тобто питання лише часу або втрат для тиску на орків коли вони підуть з північного берегу річки Карачекрак до Василівки. Максимум - це доведеться взяти село Жереб'янки. Після захопленння цього плацдарму Мелітополь потрапляє під обстріл Хаймарсами. Там можна розбити всі 3 мости через річку Молочна і поламати оркам всю логістику на Півдні. Крім того, орки перестануть фактично мати на Півдні місця для резервів недосяжні для Хаймарс. Така саме ситуація складається й тут https://deepstatemap.live/#14/47.7615/36.6960 орки змушені будуть відійти до балки посередині карти. І головне, це не територія, а втрати. А з 1 червня маємо вже 180 танків 251 ББМ 373 артсистеми 35 РСЗВ 31 ППО 278 автомобілів Та більше 11 тисяч особового складу. Орків чекає нова хвиля примусової мобілізації восени.
fler ...Информации, против чего вакцина, нет. ... Стоит отметить, что население Херсонщины с украинскими паспортами оккупанты не вакцинируют.
Из поселкового Вайбера:
Во избежание заболевания инфекционными болезнями, необходимо в срочном порядке вакцинироваться (вакцинами от гепатита "А" и дезинтерии)
И вы правильно написали, что не вакцинируются с украинскими паспортами - из личного общения с врачом - в журнале вакцинирования вносится № паспорта и эти журналы проверяются орковской администрацией, вакцинировать с украинским и за это попасть "на подвал" желающих нет.
Zebra Резерви і техніку для контр-наступу збирали півроку. І в тупу кинули все це в лобову атаку,
Если бы вы хотели действительно разобраться в теме, то узнали бы, что сейчас испльзуется только 3 из 12 новообразованных бригад и идет не "лобовая атака", а разведка боем на нескольких направлениях (на 12 июня):
В настоящее время украинские подразделения оказывают давление на противника по нескольким направлениям: Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском, Запорожском и Угледарском
и только по ее результатам будет выбрано основное направление удара.
бо президент взяв управління війною в свої руки фактично відсторонивши Залужного.
flyman У нас воєнний стан а не стан війни. Ви от накидуєте на вентилятор, але не розумієте причини та наслідків. Фронт стоїть з осені. АТО2.
В начале ветки уже рассматривался вопрос, почему военное положение, а не война. Повторять оттуда не буду, только кратко - московия не объявляла войну Украине, только как СВО, если же Украина объявит войну московии, то Украина автоматически получает статус агрессора со всеми вытекающими последствиями. Подробно ищите сами на ветке.
Schmit В последнее время вы активизировались в приносе на ветку видео, показывающее Зеленского в черном цвете. Чего вы этим добиваетесь? Настроить против него и убрать с поста Президента Украины? Так по Конституции Украины (ст. 112)
виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
т.е. на Стефанчука, других вариантов Конституция не предусматривает. Понятно, что Стефанчук явно слабее Зеленского, т.е. Украина проиграет в этом случае. Кстати, убрать Зеленского это "розовая мечта" пуйла. Поддерживайте его и дальше.
trololo шо ти носиш русняву зраду дядя
С началом контрнаступления/разведки боем, на ветке активизировалась пятая колонна пуйла (см. мои ответы выше в этом посте). Это понятно - планы пуйла и Ко начали активно рушиться, поэтому расконсервируются все возможные его сторонники.
P.S. Ночью был нанесен удар по оркам в селе Партизаны Херсонской обл., не знаю сколько там 200-х, но 300-х столько, что для того чтобы их поместить в больнице Геническа, оттуда в срочном порядке из стационара выписывают всех гражданских, включая тяжелых. А в стационаре гражданские только с московитскими паспортами.
Schmit Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, еще в начале марта прошлого года объявил, что он не будет во время войны предъявлять какие-то претензии к Зеленскому. Цитату и ссылку я приводил, на что вы ответили, что вы не его сторонник.
А у Порошенко, уверен, доказательств и фактов намного больше, чем у вас. Но Порошенко и его ближайшие сторонники свое обязательство выполняют, вы же продолжаете снова и снова приносить на ветку лайно, тем самым, невольно или осознанно, "играя" на стороне пуйла, но не Украины.
Banderlog написав:ну по перше поки не кинули в лобову. Ідея була шо для резерву підготовлять ділянки прориву й ми степом з вітерцем до джанкоя. Но зверху забагато про це розказували . і про напрям і про сили і коли має бути контрнаступ якби цю інформацію розказували з військ то нас давно б попересажали... нема для нас коридорів тому сидимо , курим бамбук, пишим на форумі. Мобілізація не припинилась. Набирають й для відновлення втрат і для створення нових формувань. Шо буде далі? хз. Майбутнього не знає ніхто.
пригадайте, як відбувалось восени звільнення Херсонщини? більше місяця боїв за Високопілля, Архангельске, Миролюбівка...звільняли по декілька раз, а потім як на лижах
пригадую, коли запитали Успіха про визволення Снігурівки (яка 50км на північ від Херсона), то відповідь була "якщо до НР визволемо, то буде успіх", але через місяць був звільнений Херсон і весь правий берег
інформація обмежена з розумом, але те, що знають всі: не маємо переваги в авіації і артилерії теж, тому кидати бригади на пекло не має сенсу-контрнаступ виконують штурмові загони чисельністю до роти (навіть не батальону). Окрім 12 нових сформованих штурмових бригад всі інші "старі" бригади теж нікуди не поділись (час іде на те, щоб відновити втрати, які понесли і несуть кожного дня) питання до Зебри: подивися уважно на карту БД, там чітко видно де намагаються наступати, а де ЗСУ тримає глухо оборону і при змозі переходить у контратаку https://deepstatemap.live/#11/47.6744/36.5488
відбивають атаки орків: 1)Торське- Білогорівка-Золотарівка 2)Красногорівка-Крута Балка-Водяне (це все район Авдівки) 3)Мар'їнка
атакують малими штурмовими підрозділами мають певний успіх: 1)Велика Новосілка-Новодарівка і та прилеглі села 2)район Оріхова (Лобкове, Новоданилівка)
наберіться терпіння, "жарте, а риба буде"
тільки було перебита логістика тотбто мости через Дніпро, зараз з логістиці працювати нічого не заважає, крім того, не було багаторівневих укріплень, тому приклад з Херсоном так собі, ще минулої осені писав, що заходити потрібно було "на плечах" відступаючих