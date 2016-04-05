yanyura написав:Schmit
Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, еще в начале марта прошлого года объявил, что он не будет во время войны предъявлять какие-то претензии к Зеленскому. Цитату и ссылку я приводил, на что вы ответили, что вы не его сторонник.
А у Порошенко, уверен, доказательств и фактов намного больше, чем у вас. Но Порошенко и его ближайшие сторонники свое обязательство выполняют, вы же продолжаете снова и снова приносить на ветку лайно, тем самым, невольно или осознанно, "играя" на стороне пуйла, но не Украины.
Порошенко оказался намного порядочнее.
Это неправильное утверждение, но правильные выводы
У Порошенко нет обид к Зеленскому
А вот Зеленский, до сих пор, "я ваш вырок". Вот уж у Зеленского есть куча обид к Порошенко
По аналогии
На Байдена, 100% прокурор Зеленского, открыл несколько дел. Но Байден помогает Украине
Байден проявил себя, как политик