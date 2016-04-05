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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4362436343644365
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:55

  yanyura написав:Schmit
Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, еще в начале марта прошлого года объявил, что он не будет во время войны предъявлять какие-то претензии к Зеленскому. Цитату и ссылку я приводил, на что вы ответили, что вы не его сторонник.

А у Порошенко, уверен, доказательств и фактов намного больше, чем у вас. Но Порошенко и его ближайшие сторонники свое обязательство выполняют, вы же продолжаете снова и снова приносить на ветку лайно, тем самым, невольно или осознанно, "играя" на стороне пуйла, но не Украины.

Порошенко оказался намного порядочнее.

Это неправильное утверждение, но правильные выводы

У Порошенко нет обид к Зеленскому

А вот Зеленский, до сих пор, "я ваш вырок". Вот уж у Зеленского есть куча обид к Порошенко

По аналогии
На Байдена, 100% прокурор Зеленского, открыл несколько дел. Но Байден помогает Украине
Байден проявил себя, как политик
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:00

  Denik написав:Та більше 11 тисяч особового складу.
Орків чекає нова хвиля примусової мобілізації восени.

Вони щомісяця без напрягу набирають 30..40 тис. контрактників.
flyman
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