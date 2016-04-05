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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4363436443654366>
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:55

  yanyura написав:Schmit
Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, еще в начале марта прошлого года объявил, что он не будет во время войны предъявлять какие-то претензии к Зеленскому. Цитату и ссылку я приводил, на что вы ответили, что вы не его сторонник.

А у Порошенко, уверен, доказательств и фактов намного больше, чем у вас. Но Порошенко и его ближайшие сторонники свое обязательство выполняют, вы же продолжаете снова и снова приносить на ветку лайно, тем самым, невольно или осознанно, "играя" на стороне пуйла, но не Украины.

Порошенко оказался намного порядочнее.

Это неправильное утверждение, но правильные выводы

У Порошенко нет обид к Зеленскому

А вот Зеленский, до сих пор, "я ваш вырок". Вот уж у Зеленского есть куча обид к Порошенко

По аналогии
На Байдена, 100% прокурор Зеленского, открыл несколько дел. Но Байден помогает Украине
Байден проявил себя, как политик
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:44

pesikot
Когда писал, в спешке пропустил 3 слова. Должно было быть
Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, чем у вас,


Далее мое имхо:
Обидно, когда человек в политике более 20 лет
1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро[38]. На виборах мав № 11 у списку. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12[39].

проигрывает человеку, который на момент выборов Президента Украины был 0 в политике, обидно за намеки, что он причастен к смерти своего брата и т.д.

Претензии - против него и его соратников/назначенцев был возбужден ряд уголовных дел, перед очередным назначенным приходом к прокурору в медиа массово писалось, что он не придет, что он уехал (удрал) за границу.

Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:20

flyman
Що з мовою?


Уже отвечал на это
Добавлено: Ср 28 сен, 2022 15:45

И последнее.

Напад росії і білорусі на Україну
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:21

  yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать


а про яйца по 17 грн можно говорить? :roll:
"Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:00

  mephala написав:
  yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать


а про яйца по 17 грн можно говорить? :roll:
"Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"

Не можно, а нужно. Из статьи
https://news.obozrevatel.com/society/zh ... ku-gpk.htm
хоть вдоль ее читай, хоть поперек, ну никак не выходит, что указание закупать яйца по 17 грн., давал именно Зеленский.

Подписывал договора "директор Департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий":

Резніков Олексій
25 января ·
...
Я поінформував народних депутатів про угоди з постачальниками та помилки у цих документах, які були знайдені наприкінці грудня. Внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані у Держказначействі. Тобто юридична процедура за ними була зупинена.
Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького.

https://www.facebook.com/reznikovoleksi ... xh39Xe3Lsl

Кстати
НАЗК

​​📌👤 НАЗК внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.

Це саме той посадовець, який «прославився» на всю країну тим, що підписав контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання до армії «золотих яєць» по 17 грн за штуку.
...
May 3 at 10:16

https://t.me/NAZK_gov_ua/2224
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:02

  mephala написав:
  yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать
а про яйца по 17 грн можно говорить? :roll:
"Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"

Вы считаете себя умнее министров обороны США и Израиля?
Тогда можете написать им в твиттеры с призывом не вести переговоры с МО, тем самым откроете им глаза и поможете ЗСУ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:02

Тиць Шміта у його лайно, два

  Schmit написав:Глухий кут усюди.

💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш.
За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога.
💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.

Це все глухий кут, Шміт? Далі буде 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:22


Забавно :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:29

yanyura
так я что то не пойму вашей логики. то нужно молчать то не нужно.
или у вас по принципу северного соседа - царь хороший то бояре плохие?
все эти бояре так или иначе согласуются с ним тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:50

  fler написав:
  Zebra написав:Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.

Ну да, ну да..

Заява РНБО ще від 12 травня 2023:

*За його словами, військові дії будуть тривати доки українські Збройні сили не звільнять усі окуповані РФ території. Втім, наголошує Данілов, для цього потрібний час та навіть, можливо, кілька контрнаступів.

«У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно», - наголосив він.*
https://varta1.com.ua/news/v-rnbo-zrobi ... 64915.html

Прямим текстом -- до звільнення всіх наших територій. Без обмеження часом та хоч декількома контрнаступами.
detroytred
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