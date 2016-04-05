Додано: Нед 18 чер, 2023 17:44

Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, чем у вас ,

1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро[38]. На виборах мав № 11 у списку. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12[39].

Когда писал, в спешке пропустил 3 слова. Должно было бытьДалее мое имхо:Обидно, когда человек в политике более 20 летпроигрывает человеку, который на момент выборов Президента Украины был 0 в политике, обидно за намеки, что он причастен к смерти своего брата и т.д.Претензии - против него и его соратников/назначенцев был возбужден ряд уголовных дел, перед очередным назначенным приходом к прокурору в медиа массово писалось, что он не придет, что он уехал (удрал) за границу.Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.