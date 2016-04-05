yanyura написав:Schmit Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, еще в начале марта прошлого года объявил, что он не будет во время войны предъявлять какие-то претензии к Зеленскому. Цитату и ссылку я приводил, на что вы ответили, что вы не его сторонник.
А у Порошенко, уверен, доказательств и фактов намного больше, чем у вас. Но Порошенко и его ближайшие сторонники свое обязательство выполняют, вы же продолжаете снова и снова приносить на ветку лайно, тем самым, невольно или осознанно, "играя" на стороне пуйла, но не Украины.
Порошенко оказался намного порядочнее.
Это неправильное утверждение, но правильные выводы
У Порошенко нет обид к Зеленскому
А вот Зеленский, до сих пор, "я ваш вырок". Вот уж у Зеленского есть куча обид к Порошенко
По аналогии На Байдена, 100% прокурор Зеленского, открыл несколько дел. Но Байден помогает Украине Байден проявил себя, как политик
pesikot Когда писал, в спешке пропустил 3 слова. Должно было быть
Даже Порошенко, у которого намного больше претензий и обид к Зеленскому, чем у вас,
Далее мое имхо: Обидно, когда человек в политике более 20 лет
1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро[38]. На виборах мав № 11 у списку. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12[39].
проигрывает человеку, который на момент выборов Президента Украины был 0 в политике, обидно за намеки, что он причастен к смерти своего брата и т.д.
Претензии - против него и его соратников/назначенцев был возбужден ряд уголовных дел, перед очередным назначенным приходом к прокурору в медиа массово писалось, что он не придет, что он уехал (удрал) за границу.
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать
а про яйца по 17 грн можно говорить? "Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"
yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать
а про яйца по 17 грн можно говорить? "Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"
Подписывал договора "директор Департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий":
Резніков Олексій 25 января · ... Я поінформував народних депутатів про угоди з постачальниками та помилки у цих документах, які були знайдені наприкінці грудня. Внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані у Держказначействі. Тобто юридична процедура за ними була зупинена. Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького.
yanyura написав:Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать
а про яйца по 17 грн можно говорить? "Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"
Вы считаете себя умнее министров обороны США и Израиля? Тогда можете написать им в твиттеры с призывом не вести переговоры с МО, тем самым откроете им глаза и поможете ЗСУ.
💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш. За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога. 💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.
Zebra написав:Це останній ривок перед закінченням війни в тому чи іншому вигляді.
Ну да, ну да..
Заява РНБО ще від 12 травня 2023:
*За його словами, військові дії будуть тривати доки українські Збройні сили не звільнять усі окуповані РФ території. Втім, наголошує Данілов, для цього потрібний час та навіть, можливо, кілька контрнаступів.
«У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно», - наголосив він.* https://varta1.com.ua/news/v-rnbo-zrobi ... 64915.html
Прямим текстом -- до звільнення всіх наших територій. Без обмеження часом та хоч декількома контрнаступами.