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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4363436443654366
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:31

  yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.


золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.

крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:35

  trololo написав:
  yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.


золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.

крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів

під "зелених" не косять? :D чи останні й є "зелені"?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як там Успіх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38

  Investor_K написав:Як там Успіх?
тсссс успих спит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:43

  mephala написав:
а про яйца по 17 грн можно говорить? :roll:
"Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"


Откровенная заказуха.
Давайте поговорим, кто этот скандал заказал?
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 21:43

  Investor_K написав:Як там Успіх?

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

Не буди лихо доки тихо :mrgreen:
Василь-Рівне
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