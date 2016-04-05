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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:31
yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.
крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів
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trololo
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:35
trololo написав: yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.
крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів
під "зелених" не косять?
чи останні й є "зелені"?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:41
Як там Успіх?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38
Investor_K написав:
Як там Успіх?
тсссс успих спит.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:43
mephala написав:
а про яйца по 17 грн можно говорить? "Единственное, что нужно для триумфа зла — это, чтобы хорошие люди ничего не делали"
Откровенная заказуха.
Давайте поговорим, кто этот скандал заказал?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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