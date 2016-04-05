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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:31
yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.
крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:35
trololo написав: yanyura написав:
Мой посыл был к тому, что сейчас, когда идет тяжелейшая война с превосходящим нас противником (по крайней мере по людям), нельзя раскачивать лодку, играя на руку пуйлу. Все претензии потом, после нашей победы. Но сейчас надо стиснуть зубы и молчать, стать на это время монолитной нацией, независимо от национальности, языка и пр.
золоті слова. якщо їх не спинити - кацапи вбють всіх і не будуть розбиратись, рускоязичний ти там, чи за порошенка чи за опзж.
крім того, русняві боти цілком собі косять і під порошенківців, і під просто нейтральних зрадойопів
під "зелених" не косять?
чи останні й є "зелені"?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:41
Як там Успіх?
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Додано: Нед 18 чер, 2023 21:38
Investor_K написав:
Як там Успіх?
тсссс успих спит.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 23:32
mephala написав:yanyura
так я что то не пойму вашей логики. то нужно молчать то не нужно.
или у вас по принципу северного соседа - царь хороший то бояре плохие?
все эти бояре так или иначе согласуются с ним тоже.
Попробую объяснить подробнее свою точку зрения.
Кто такой Зеленский? На момент выбора Президента Украины известный в Украине всего лишь как популярный комик, 0 в политике, 0 в военном деле, 0 в экономике и т.д. Никто из политтехнологов даже не подозревал, что он может быть серьезным конкурентом для Порошенко, поэтому весь их черный пиар был направлен против других возможных конкурентов - Тимошенко, Бойко, Гриценко, Смешко, Ляшко, Вилкула и пр.
Но неожиданно для всех Зеленский занял первое место в первом туре с 30,24% голосов. Это и есть его электорат, но не 73% второго тура. Т.к. он был 0 в своих знаниях, отсюда и его всем известные косяки, за что его и пинали вполне заслуженно.
Но вот настало 24 февраля 2022 года. Началась война на уничтожение Украины как государства. И неожиданно Зеленский оказался на своем месте. Умение непринужденно, без чопорности и соблюдения дипломатических протоколов общаться с различными людьми от обычных, до политиков высшего звена (отработанное годами в КВН, затем в Квартал 95) сделало его популярным и среди простых людей, и среди Президентов различных стран. И во многом из-за этого его популярность не уменьшается, что в некоторых случаях заставляет отдельных политиков идти наперекор своим желаниям и поддерживать Украину в войне с московией. И его имидж "простого парня в полувоенной форме, волею судьбы ставшего Президентом воюющей страны" тоже помогает Украине.
Ессно пуйло и Ко крайне заинтересованы убрать такого Президента, чтобы стал кто-то другой, не такой популярный на Западе, в надежде что помощь Украине снизится или вообще прекратится. Вот и используются "агенты влияния" и ЛОМы, чтобы приписать все огрехи Зеленскому - яйца по 17 - Зеленский виноват, т.к. он назначил Министра обороны, барабаны и сковородки в убежища - он назначил глав районных ВГА, а то, что это инициатива руководства частного детского садика и частной школы искусств, что он и не подозревал о Хмельницком и не назначал того на должность, плевать. Ну а наши форумчане тут же начинают постить эти "мнения экспертов", не задумываясь кому они подыгрывают.
Подтверждающих ссылок не требуйте, считайте, что это мое имхо.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 23:48
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 19 чер, 2023 00:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 23:49
yanyura
у вас 100% концепция северного соседа. если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
ЗЫ
могу просто вам напомнить на чем строились избирательные ролики того же зеленского - во всех промахах обвинялся порох. если не лично то как тот кто отвечает за назнаения (кум, брат, сват). могу еще лозунги напомнить - торговля на крови, барыга. свинарчуки те же когда на всех предвыборных встречах пороха шел срыв этих встречь проплаченными титушками забрасывающими свиньями всех и вся. или забыли видосики тех времен?
так что я не понимаю почему тогда президента можно было во всем обвинять во время войны и раскачивать лодку как вы говорите (а война началась еще в 2014 пусть и не в таких масштабах и могу напомнить как ржали сторонники зели по поводу "а то, что хло нападет?"), а сейчас это белый и пушистый персонаж которого надо холить и лелеять держа под колпаком в теплой информационной ванне.
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mephala
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Додано: Нед 18 чер, 2023 23:59
mephala
Дополню.
Лично вы можете представить, что опытный политик и дипломат Порошенко может так непосредственно общаться с с политиками высшего эшелона других стран, что при его появлении онлайн члены парламентов будут вставать и аплодировать его выступлению? Я не могу.
Кстати, когда-то на ветке приводилась информация, сколько тяжелого вооружения (танки, артиллерия и пусковые установки, боевые самолеты и вертолеты) было продано за границу при Министрах обороны при всех Президентах Украины, начиная с Кравчука. Но об этом никто не вспоминает, ведь виноват в отсутствии всего этого Зеленский и только Зеленский.
И в 2014-2021 гг. война действительно была не в таких масштабах. Сравнивать боевые действия тогда и сейчас это несолидно, мягко говоря.
И я не пишу, что Зеленский непогрешим. Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:05
yanyura
вы не можете представить а я могу.
вы просто забываете что политика это театр не только зели но и их тоже.
что бы нам помогать им нужно показать своим избирателям что это нужно. и что - им было сидеть с кислыми лицами и ковырятся в носу? так кто же потом бы на нас деньги дал)
потому всю эту шумиху вокруг зели я воспринимаю не как талант самого зели а как созданный вокруг него пиарный антураж с ореолом борца которому нужно помогать. и на этот ореол союзники работали побольше самого зели.
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