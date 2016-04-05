Додано: Нед 18 чер, 2023 23:32

mephala написав: yanyura

так я что то не пойму вашей логики. то нужно молчать то не нужно.

или у вас по принципу северного соседа - царь хороший то бояре плохие?

все эти бояре так или иначе согласуются с ним тоже. так я что то не пойму вашей логики. то нужно молчать то не нужно.или у вас по принципу северного соседа - царь хороший то бояре плохие?все эти бояре так или иначе согласуются с ним тоже.

Попробую объяснить подробнее свою точку зрения.Кто такой Зеленский? На момент выбора Президента Украины известный в Украине всего лишь как популярный комик, 0 в политике, 0 в военном деле, 0 в экономике и т.д. Никто из политтехнологов даже не подозревал, что он может быть серьезным конкурентом для Порошенко, поэтому весь их черный пиар был направлен против других возможных конкурентов - Тимошенко, Бойко, Гриценко, Смешко, Ляшко, Вилкула и пр.Но неожиданно для всех Зеленский занял первое место в первом туре с 30,24% голосов. Это и есть его электорат, но не 73% второго тура. Т.к. он был 0 в своих знаниях, отсюда и его всем известные косяки, за что его и пинали вполне заслуженно.Но вот настало 24 февраля 2022 года. Началась война на уничтожение Украины как государства. И неожиданно Зеленский оказался на своем месте. Умение непринужденно, без чопорности и соблюдения дипломатических протоколов общаться с различными людьми от обычных, до политиков высшего звена (отработанное годами в КВН, затем в Квартал 95) сделало его популярным и среди простых людей, и среди Президентов различных стран. И во многом из-за этого его популярность не уменьшается, что в некоторых случаях заставляет отдельных политиков идти наперекор своим желаниям и поддерживать Украину в войне с московией. И его имидж "простого парня в полувоенной форме, волею судьбы ставшего Президентом воюющей страны" тоже помогает Украине.Ессно пуйло и Ко крайне заинтересованы убрать такого Президента, чтобы стал кто-то другой, не такой популярный на Западе, в надежде что помощь Украине снизится или вообще прекратится. Вот и используются "агенты влияния" и ЛОМы, чтобы приписать все огрехи Зеленскому - яйца по 17 - Зеленский виноват, т.к. он назначил Министра обороны, барабаны и сковородки в убежища - он назначил глав районных ВГА, а то, что это инициатива руководства частного детского садика и частной школы искусств, что он и не подозревал о Хмельницком и не назначал того на должность, плевать. Ну а наши форумчане тут же начинают постить эти "мнения экспертов", не задумываясь кому они подыгрывают.Подтверждающих ссылок не требуйте, считайте, что это мое имхо.