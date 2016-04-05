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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4364436543664367
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:12

  yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.


"когда идет такая война" - какая такая?
война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество?
потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:12

  yanyura написав:Лично вы можете представить, что опытный политик и дипломат Порошенко может так непосредственно общаться с с политиками высшего эшелона других стран, что при его появлении онлайн члены парламентов будут вставать и аплодировать его выступлению? Я не могу.

У Вас коротка пам`ять.
Тільки посилання, без коментарів:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-29245609
А перед цим ще таке було:
https://www.cbc.ca/news/politics/petro- ... -1.2768906
Востаннє редагувалось Water в Пон 19 чер, 2023 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:13

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Як там Успіх?
тсссс успих спит.

таки соблазнил(а)? :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:18

  Shaman написав:під "зелених" не косять? :D чи останні й є "зелені"?


ні, бо тоді зрада не буде лошкам заходить
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:21

  mephala написав:
  yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.


"когда идет такая война" - какая такая?
война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество?
потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.


в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:26

  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.


в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада.
вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся?
вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2?
вам напомнить планы на новососию?
мда...
на сколько же коротка память у людей.
mephala
 
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