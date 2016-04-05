yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
"когда идет такая война" - какая такая? война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество? потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
yanyura написав:Лично вы можете представить, что опытный политик и дипломат Порошенко может так непосредственно общаться с с политиками высшего эшелона других стран, что при его появлении онлайн члены парламентов будут вставать и аплодировать его выступлению? Я не могу.
yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
"когда идет такая война" - какая такая? война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество? потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада. вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся? вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2? вам напомнить планы на новососию? мда... на сколько же коротка память у людей.