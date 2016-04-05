yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
"когда идет такая война" - какая такая? война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество? потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
yanyura написав:Лично вы можете представить, что опытный политик и дипломат Порошенко может так непосредственно общаться с с политиками высшего эшелона других стран, что при его появлении онлайн члены парламентов будут вставать и аплодировать его выступлению? Я не могу.
yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.
"когда идет такая война" - какая такая? война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество? потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада. вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся? вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2? вам напомнить планы на новососию? мда... на сколько же коротка память у людей.
💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш. За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога. 💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.
Це все глухий кут, Шміт? Далі буде
У Тома Купера другое мнение. Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами. Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы. Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО. Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.