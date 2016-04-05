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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4364436543664367
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:12

  yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.


"когда идет такая война" - какая такая?
война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество?
потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:12

  yanyura написав:Лично вы можете представить, что опытный политик и дипломат Порошенко может так непосредственно общаться с с политиками высшего эшелона других стран, что при его появлении онлайн члены парламентов будут вставать и аплодировать его выступлению? Я не могу.

У Вас коротка пам`ять.
Тільки посилання, без коментарів:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-29245609
А перед цим ще таке було:
https://www.cbc.ca/news/politics/petro- ... -1.2768906
Востаннє редагувалось Water в Пон 19 чер, 2023 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:13

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Як там Успіх?
тсссс успих спит.

таки соблазнил(а)? :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:18

  Shaman написав:під "зелених" не косять? :D чи останні й є "зелені"?


ні, бо тоді зрада не буде лошкам заходить
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:21

  mephala написав:
  yanyura написав:Просто пока, когда идет такая война, лучше помолчать. Ну в а после нашей Победы можно (и нужно) будет вспомнить всё.


"когда идет такая война" - какая такая?
война есть война. или тогда не гибли люди? или тогда у людей не рушилось имущество?
потому ваша позиция - это двуличие, если вы считаете что тогда можно было критиковать а сейчас нельзя.


в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:26

  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.


в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада.
вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся?
вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2?
вам напомнить планы на новососию?
мда...
на сколько же коротка память у людей.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:12

  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Та невже?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:23

  fler написав:
  Schmit написав:Глухий кут усюди.

💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш.
За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога.
💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.

Це все глухий кут, Шміт? Далі буде 8)

У Тома Купера другое мнение.
Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами.
Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы.
Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО.
Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:57

antey1969
Кацапы умеют воевать
Как в Афгане и Чечне
Как и меня в середине 90х учили
Одна проблема - у них что техника, что организация процесса в первой чеченской и осталась
ЕсличЁ - смотрите рожу Гурулёва и Суровикина
Теория Ломброзо на лицо
барабашов
 
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