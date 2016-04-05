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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:26
trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада.
вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся?
вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2?
вам напомнить планы на новососию?
мда...
на сколько же коротка память у людей.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 02:12
trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Та невже?..
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Додано: Пон 19 чер, 2023 02:23
fler написав: Schmit написав:
Глухий кут усюди.
💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш.
За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога.
💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів
, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.
Це все глухий кут, Шміт? Далі буде
У Тома Купера другое мнение.
Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами.
Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы.
Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО.
Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 02:57
antey1969
Кацапы умеют воевать
Как в Афгане и Чечне
Как и меня в середине 90х учили
Одна проблема - у них что техника, что организация процесса в первой чеченской и осталась
ЕсличЁ - смотрите рожу Гурулёва и Суровикина
Теория Ломброзо на лицо
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барабашов
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Додано: Пон 19 чер, 2023 07:45
Доброго ранку!
Хотів дещо написати(не важливе, так як тут важливе не можна писати
) - але, так як це "ще в процесі/ще попереду", то... відкладу на вечір.
(а то раптом на Успіха, орки ракети не пошкодують? )
Тож - гарного всім дня і настрою!
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Успіх
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