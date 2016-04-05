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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4355435643574358
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:23

  fler написав:
  Schmit написав:Глухий кут усюди.

💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш.
За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога.
💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.

Це все глухий кут, Шміт? Далі буде 8)

У Тома Купера другое мнение.
Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами.
Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы.
Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО.
Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 02:57

antey1969
Кацапы умеют воевать
Как в Афгане и Чечне
Как и меня в середине 90х учили
Одна проблема - у них что техника, что организация процесса в первой чеченской и осталась
ЕсличЁ - смотрите рожу Гурулёва и Суровикина
Теория Ломброзо на лицо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 07:45

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Доброго ранку! :D
Хотів дещо написати(не важливе, так як тут важливе не можна писати :) ) - але, так як це "ще в процесі/ще попереду", то... відкладу на вечір. :D
(а то раптом на Успіха, орки ракети не пошкодують? ) :shock:

Тож - гарного всім дня і настрою! :D
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:16

І Вам доброго!
Чекаємо надвечір з гарними настроєм та новинами.
Успіхів!

В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів:

Новодарівку,
Левадне,
Сторожеве,
Макарівку,
Благодатне,
Лобкове,
Нескучне,
Пятихатки
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

Звільнена на півдні площа складає 113 км2.
https://varta1.com.ua/news/v-minoboroni ... 66581.html

Цікаво яка глибина 1, 2, 3 ліній оборони в орків на цих напрямках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:36

  antey1969 написав:
  fler написав:
  Schmit написав:Глухий кут усюди.

💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш.
За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога.
💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.

Це все глухий кут, Шміт? Далі буде 8)

У Тома Купера другое мнение.
Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами.
Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы.
Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО.
Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.


Ось тут все про проблеми та ситуацію:
https://apostrophe.ua/ua/article/societ ... -vsu/52619

Але висновок дещо протилежний - ніякого тупіка.
*Взагалі, ми всі хочемо все й одразу, але так не буде. Ворог сильний. Спочатку треба "розмʼякшити" його позиції, максимально знизити можливість для постачання, розкрити всі його резерви, зробити хаос в його тилах. Тоді наступальна операція може бути успішною. Це складна математика, для цього люди закінчують серйозні академії, вчаться на історичних прикладах і не тільки. Тому швидких рішень не чекаємо, але невпинно просуваємося вперед.".

Трохи напружило -- *тоді наступальна операція МОЖЕ бути успішною*.
Не буде, а лише МОЖЕ.

Правда, не побачив ключового -- чи достатньо в нас ресурсів, щоб "розм'ягчити ворога". Він якось теж не спить та не чекає поки його розм'ягчать.
Хоча Буданов чітко вказував на течку (в якій дані про ці ресурси), а майор ТРО, зрозуміло, що такою інформацією не володіє.
Але майор про тривалий час, а Буданов - що ще учора (до літа).
Мабуть істина десь посередині.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:27

  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:31

  andrijk777 написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.

Чому не бажання?
Як в анекдоті: з"їсти то вона з"їсть, але хто ж їй стільки дасть :shock:

Так і цього разу, скільки дали, стільки і з"їв.
Фактично південь був зайняти за 1 день (крім Маріуполя).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:34

  detroytred написав:Але висновок дещо протилежний - ніякого тупіка.
*Взагалі, ми всі хочемо все й одразу, але так не буде. Ворог сильний. Спочатку треба "розмʼякшити" його позиції, максимально знизити можливість для постачання, розкрити всі його резерви, зробити хаос в його тилах. Тоді наступальна операція може бути успішною. Це складна математика, для цього люди закінчують серйозні академії, вчаться на історичних прикладах і не тільки. Тому швидких рішень не чекаємо, але невпинно просуваємося вперед.".

Трохи напружило -- *тоді наступальна операція МОЖЕ бути успішною*.
Не буде, а лише МОЖЕ.

Правда, не побачив ключового -- чи достатньо в нас ресурсів, щоб "розм'ягчити ворога". Він якось теж не спить та не чекає поки його розм'ягчать.
Хоча Буданов чітко вказував на течку (в якій дані про ці ресурси), а майор ТРО, зрозуміло, що такою інформацією не володіє.
Але майор про тривалий час, а Буданов - що ще учора (до літа).
Мабуть істина десь посередині.

Тупіка можливо і немає, але були деякі сподівання(в мене) на бліцкриг. Тобто прорив фронту і вихід в тил.
Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами.
Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:35

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.

Чому не бажання?
Як в анекдоті: з"їсти то вона з"їсть, але хто ж їй стільки дасть :shock:

Так і цього разу, скільки дали, стільки і з"їв.
Фактично південь був зайняти за 1 день (крім Маріуполя).

Боявся. Не України звичайно, а Заходу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами.
Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".

Маршали диванних військ - це так мило
Faceless
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  #<1 ... 4355435643574358
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