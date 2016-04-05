💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш. За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога. 💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.
Це все глухий кут, Шміт? Далі буде
У Тома Купера другое мнение. Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами. Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы. Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО. Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.
antey1969 Кацапы умеют воевать Как в Афгане и Чечне Как и меня в середине 90х учили Одна проблема - у них что техника, что организация процесса в первой чеченской и осталась ЕсличЁ - смотрите рожу Гурулёва и Суровикина Теория Ломброзо на лицо
Доброго ранку! Хотів дещо написати(не важливе, так як тут важливе не можна писати ) - але, так як це "ще в процесі/ще попереду", то... відкладу на вечір. (а то раптом на Успіха, орки ракети не пошкодують? )
💪🔥 На Авдіївському напрямку ЗСУ просунулися більш як на кілометр, – начальник МВА Барабаш. За його словами, ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість, аби контратакувати ворога. 💪🔥 Сьогодні для русні на півдні дуже багато поганих новин. Оборона кацапні на Запорізькому напрямку почала давати збої і потихеньку розсипається. Хто б і що б не говорив, але наше командування найкраще. Ми не закидаємо передній край м’ясом, а скрупульозно винищуємо передові позиції і система оборони кацапів вже дає великі тріщини... за дві неділі звільнено більше території чим територія двох Бахмутів, який Вагнера штурмували більше ніж пів року.
Це все глухий кут, Шміт? Далі буде
У Тома Купера другое мнение. Он считает, что ЗСУ пока в тупике, по причине наступления на хорошо оборудованные позиции засеянные минами. Но это еще пол-беды. К этому у нас были готовы. Основная проблема по мнению Купера до изумления слабое насыщение передовых частей средствами РЭБ и ПВО. Как только наши части огнем артиллерии подавляют опорные пункты, выдвигаются и начинают разминирование, зависшие Орланы наводят по нашим огонь артиллерии и вертушек. А на позиции нашей арты тут же летят шахеды и арте срочно приходится менять позиции. Как только уходит арта, следует контратака. И так по кругу.
Але висновок дещо протилежний - ніякого тупіка. *Взагалі, ми всі хочемо все й одразу, але так не буде. Ворог сильний. Спочатку треба "розмʼякшити" його позиції, максимально знизити можливість для постачання, розкрити всі його резерви, зробити хаос в його тилах. Тоді наступальна операція може бути успішною. Це складна математика, для цього люди закінчують серйозні академії, вчаться на історичних прикладах і не тільки. Тому швидких рішень не чекаємо, але невпинно просуваємося вперед.".
Трохи напружило -- *тоді наступальна операція МОЖЕ бути успішною*. Не буде, а лише МОЖЕ.
Правда, не побачив ключового -- чи достатньо в нас ресурсів, щоб "розм'ягчити ворога". Він якось теж не спить та не чекає поки його розм'ягчать. Хоча Буданов чітко вказував на течку (в якій дані про ці ресурси), а майор ТРО, зрозуміло, що такою інформацією не володіє. Але майор про тривалий час, а Буданов - що ще учора (до літа). Мабуть істина десь посередині.
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
Чому не бажання? Як в анекдоті: з"їсти то вона з"їсть, але хто ж їй стільки дасть
Так і цього разу, скільки дали, стільки і з"їв. Фактично південь був зайняти за 1 день (крім Маріуполя).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 чер, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але висновок дещо протилежний - ніякого тупіка. *Взагалі, ми всі хочемо все й одразу, але так не буде. Ворог сильний. Спочатку треба "розмʼякшити" його позиції, максимально знизити можливість для постачання, розкрити всі його резерви, зробити хаос в його тилах. Тоді наступальна операція може бути успішною. Це складна математика, для цього люди закінчують серйозні академії, вчаться на історичних прикладах і не тільки. Тому швидких рішень не чекаємо, але невпинно просуваємося вперед.".
Трохи напружило -- *тоді наступальна операція МОЖЕ бути успішною*. Не буде, а лише МОЖЕ.
Правда, не побачив ключового -- чи достатньо в нас ресурсів, щоб "розм'ягчити ворога". Він якось теж не спить та не чекає поки його розм'ягчать. Хоча Буданов чітко вказував на течку (в якій дані про ці ресурси), а майор ТРО, зрозуміло, що такою інформацією не володіє. Але майор про тривалий час, а Буданов - що ще учора (до літа). Мабуть істина десь посередині.
Тупіка можливо і немає, але були деякі сподівання(в мене) на бліцкриг. Тобто прорив фронту і вихід в тил. Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами. Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
Чому не бажання? Як в анекдоті: з"їсти то вона з"їсть, але хто ж їй стільки дасть
Так і цього разу, скільки дали, стільки і з"їв. Фактично південь був зайняти за 1 день (крім Маріуполя).
andrijk777 написав:Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами. Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".