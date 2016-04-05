fler написав:Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше. Нерозумію про які багато контрнаступів говорив Данілов (чи хто там) на мою думку багато річна війна можлива тільки в двох варіантах: а) низької інтенсивності АТО-2 (чекаємо краху путінського режиму) б) hi-tech війна яка зведе до мінімуму різні мясні штурми, наступи колонами та інше. Наприклад наша ППО + дальнобійні ракети проти їх ракет+шахедів. Але тоді інфраструктурі буде повна торба Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати (тільки чомусь за 16 місяців ніяк не дойдуть до військомату) і якісно замінити професіоналів та добровольців
Росіяни почали формувати підрозділи за функціями — лінійні, штурмові, спеціалізовані та "одноразові" війська ("мобіки"). "Якщо брати батальйонно-тактичні групи, то вони виконували всі завдання в обороні, наступі тощо. Універсальні солдати — це дуже непогано, бо вони готові до будь-яких дій. Але росіяни пішли шляхом спеціалізації, — зазначив генерал Романенко. — Приклад штурмової піхоти — ПВК "Вагнер", причому досить високого рівня підготовки. Далі для штурмових наступальних дій ідуть лінійні підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, потім звичайна чи мотострілецька піхота. Є підрозділи, які організовують так звану перестрілку — провокують, завдають удари, стріляють, для того щоб наша сторона відповідала і виявлялися точки, де розташовані кулемети, артилерія, яугруповання. Це свого роду розвідка. Якщо цього мало, то проводять розвідку боєм. Є підрозділи з меншим рівнем підготовки, для оборони. Росіяни вже краще налагодили зв’язок, причому закритий, це було їхнє слабке місце. Сьогодні у росіян задача — працювати бронетехнікою у загальній системі оборони, а не в наступі. Якщо танк, пушку чи кулемет не задіювати в наступі, то вони їх закопують і потроху пересуваються в обороні. У першій лінії оборони розташовані менш підготовлені війська, вони прикривають, їм надали протитанкові засоби, артилерія пристрілялась. Якщо наші заходять і беруть першу лінію оборони, то найміцніша друга лінія починає контратакувати з метою вибити наші підрозділи. Друга лінія своїми силами і вогнем забезпечує стійкість системи оборони противника". http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=101638
Denik написав:В цьому районі https://deepstatemap.live/#12/47.4641/35.4093 орки повідомляють, що ЗСУ вже контролюють селище П'ятихатки. Контроль цього селища створює проблеми із забезпеченням орків аж до річки Карачекрак, яка впадає в Дніпро у Василівки та створює фактично балку. Фактично вони вже в напівоточенні. Переправи через річку Карачекрак скоріше за все прострілюються та доступні для дистанційного мінування.
Звільнення П'ятихаток підтверджують вже і наші джерела. Чекаємо відходу орків на рубіж оборони до Василівки. Було запитання яка відстань між лініями оборони орків. Логічно, що в них лінії оборони по малих річках. Там +- 10 км відстані.
Denik написав:Орків чекає нова хвиля примусової мобілізації восени.
fler написав:Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше. Нерозумію про які багато контрнаступів говорив Данілов (чи хто там) на мою думку багато річна війна можлива тільки в двох варіантах: а) низької інтенсивності АТО-2 (чекаємо краху путінського режиму) б) hi-tech війна яка зведе до мінімуму різні мясні штурми, наступи колонами та інше. Наприклад наша ППО + дальнобійні ракети проти їх ракет+шахедів. Але тоді інфраструктурі буде повна торба Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати (тільки чомусь за 16 місяців ніяк не дойдуть до військомату) і якісно замінити професіоналів та добровольців
Хто слідкує за новинами у світі, бачать, що "дали добро" на "останній шанс" щодо "покращення переговорних позицій". Думаю, що в середині липня буде остаточно зрозуміло.
fler написав:Зараз в Одесі та Мико набирають, аж гай шумить. Пакують по кілька автобусів на день. Це інформація з перших рук. Є також інфа зі ЗМІ про мобілізацію в Івано-Франківську.
ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше. Нерозумію про які багато контрнаступів говорив Данілов (чи хто там) на мою думку багато річна війна можлива тільки в двох варіантах: а) низької інтенсивності АТО-2 (чекаємо краху путінського режиму) б) hi-tech війна яка зведе до мінімуму різні мясні штурми, наступи колонами та інше. Наприклад наша ППО + дальнобійні ракети проти їх ракет+шахедів. Але тоді інфраструктурі буде повна торба Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати (тільки чомусь за 16 місяців ніяк не дойдуть до військомату) і якісно замінити професіоналів та добровольців
Хто слідкує за новинами у світі, бачать, що "дали добро" на "останній шанс" щодо "покращення переговорних позицій". Думаю, що в середині липня буде остаточно зрозуміло.
Ці дискусії поки перебувають на ранній стадії: американські чиновники підкреслюють, що війна ще досить довго залишатиметься "гарячою", а адміністрація Байда планує надати Україні зброю і підтримку, необхідну для витіснення росіян з якомога більшої частини території.
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав, що наразі розглядається низка планів на випадок надзвичайних ситуацій, але ситуація є мінливою, і єдиний упевнений прогноз полягає в тому, що Росія не завоює Україну.
detroytred написав:Ці дискусії поки перебувають на ранній стадії: американські чиновники підкреслюють, що війна ще досить довго залишатиметься "гарячою", а адміністрація Байда планує надати Україні зброю і підтримку, необхідну для витіснення росіян з якомога більшої частини території.
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав, що наразі розглядається низка планів на випадок надзвичайних ситуацій, але ситуація є мінливою, і єдиний упевнений прогноз полягає в тому, що Росія не завоює Україну.
flyman написав:Хто слідкує за новинами у світі, бачать, що "дали добро" на "останній шанс" щодо "покращення переговорних позицій". Думаю, що в середині липня буде остаточно зрозуміло.
Правий prodigy. Якщо згадати бої під Херсоном минулого року. То все почалося десь в наприкінці червня - в липні. Під Високопіллям та перший плацдарм в районі Давидового Броду. Потім були другий плацдарм Андріївка-Лозове та бої біля Високопілля. Ще в серпні орки змогли не зрозуміло навіщо віджати Благодатне. Були ще й наступи з напряму Миколаєва та інші. А посипалися вони лише на початку вересня. А серйозна втрата території орками була на початку жовтня. І так само аналогічно до минулого року, що орки несуть втрати на всіх інших напрямах і втратили можливість на інших напрямах поповнювати резерви. Тобто можливо, що серйозна втрата території орками буде десь біля Бахмуту або в Луганській облассті.
andrijk777 написав:Тупіка можливо і немає, але були деякі сподівання(в мене) на бліцкриг. Тобто прорив фронту і вихід в тил. Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами. Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
Глибокі прориви великими силами малоймовірні в звязку з певною перевагою ворога в повітрі і значним мінуванням території. По цій же причині йти на Москву всерйоз складно - тут вже нам доведеться берегти свої комунікації від ДРГ. Аналогічно малоймовірно наступ на Ростов через Бєлгород з оточенням донбаського угрупування. ІМХО, найбільш ймовірний варіант - це поступове витискання ворога на південь. При витисненні на 5-10 км, до основної лінії укріплень, вийдемо на честкове накриття Хаймарсами траси М14, що значно ускладнить ситуацію для росіян. Тоді на осінь можливий херсонський варіант...