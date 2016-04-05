Додано: Пон 19 чер, 2023 12:02

Нічого в світі занадто нового нема.*"Росіяни пішли шляхом спеціалізації"Росіяни почали формувати підрозділи за функціями — лінійні, штурмові, спеціалізовані та "одноразові" війська ("мобіки"). "Якщо брати батальйонно-тактичні групи, то вони виконували всі завдання в обороні, наступі тощо. Універсальні солдати — це дуже непогано, бо вони готові до будь-яких дій. Але росіяни пішли шляхом спеціалізації, — зазначив генерал Романенко. — Приклад штурмової піхоти — ПВК "Вагнер", причому досить високого рівня підготовки. Далі для штурмових наступальних дій ідуть лінійні підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, потім звичайна чи мотострілецька піхота. Є підрозділи, які організовують так звану перестрілку — провокують, завдають удари, стріляють, для того щоб наша сторона відповідала і виявлялися точки, де розташовані кулемети, артилерія, яугруповання. Це свого роду розвідка. Якщо цього мало, то проводять розвідку боєм. Є підрозділи з меншим рівнем підготовки, для оборони. Росіяни вже краще налагодили зв’язок, причому закритий, це було їхнє слабке місце. Сьогодні у росіян задача — працювати бронетехнікою у загальній системі оборони, а не в наступі. Якщо танк, пушку чи кулемет не задіювати в наступі, то вони їх закопують і потроху пересуваються в обороні. У першій лінії оборони розташовані менш підготовлені війська, вони прикривають, їм надали протитанкові засоби, артилерія пристрілялась. Якщо наші заходять і беруть першу лінію оборони, то найміцніша друга лінія починає контратакувати з метою вибити наші підрозділи. Друга лінія своїми силами і вогнем забезпечує стійкість системи оборони противника".