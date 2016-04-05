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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:45
mephala написав: trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
в смысле не стояло? то что мы устояли - не значит что не было угрозы распада.
вам напомнить количество псевдо республик организовывающихся?
вам напомнить Дебальцево во время которого подписали минск-2?
вам напомнить планы на новососию?
мда...
на сколько же коротка память у людей.
я все прекрасно памятаю, ризик був, але мінімальний, оскільки росіяни тоді використовували свої збройні сили доволі обмежено. і захопленння дебальцево із спробою закхоплення києва, порівнювати недоречно.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:46
sergey_sryvkin написав: trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Та невже?..
уявіть собі. крим здали без жодного пострілу
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:49
andrijk777 написав: trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:53
Faceless написав:
andrijk777 написав:Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами.
Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
Маршали диванних військ - це так мило
Маршали реальних військ радили нам йти на шашлики перед війною. Мені якби все-рівно, я під бомби не попав, але в Маріуполі було не солодко. А втікти з Маріуполя можна було без проблем, якби люди хоча б трішки слухали таких "Маршалів диванних військ" як я. Ви слухайте "маршалів реальних військ" а я послухаю усіх по-трошки.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 13:11
trololo написав: andrijk777 написав: trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.
А якби одного прекрасного дня в 2014 пуйло проснувся і поставив задачу? Реально це? 100% реально.
Тому дивна у вас логіка. Не ставив задачу - значить ризиків не було.
А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики.
Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації.
Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.
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