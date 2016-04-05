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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4358435943604361>
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:46

  sergey_sryvkin написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Та невже?..


уявіть собі. крим здали без жодного пострілу
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:49

  andrijk777 написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.


ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:53

  Faceless написав:
andrijk777 написав:Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами.
Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".

Маршали диванних військ - це так мило

Маршали реальних військ радили нам йти на шашлики перед війною. Мені якби все-рівно, я під бомби не попав, але в Маріуполі було не солодко. А втікти з Маріуполя можна було без проблем, якби люди хоча б трішки слухали таких "Маршалів диванних військ" як я. Ви слухайте "маршалів реальних військ" а я послухаю усіх по-трошки.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:11

  trololo написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.


ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.

А якби одного прекрасного дня в 2014 пуйло проснувся і поставив задачу? Реально це? 100% реально.
Тому дивна у вас логіка. Не ставив задачу - значить ризиків не було. :D :D
А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики. :D :D
Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики.
Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.


додам що тоді (ймовірно) захоплення дійсно могло відбутись "за три дні", відносно без кровопролиття (порівняно з сьогоднішнім), захопили б Київ - повернули Януковича, і допомогли б беркуту розігнати майдан та переловити активістів
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:27

  andrijk777 написав:А якби одного прекрасного дня в 2014 пуйло проснувся і поставив задачу? Реально це? 100% реально.
Тому дивна у вас логіка. Не ставив задачу - значить ризиків не було. :D :D
А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики. :D :D
Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.


а як на мене, то це ваша логіка дивна :D є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого. наприклад "якби ЗСУ почали вбивати кацапів в Криму", то можливо все було би значно краще (або значно гірше)
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:35

  trololo написав:а як на мене, то це ваша логіка дивна :D є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого

Ризики це і є фантазії, а не факти.
Які ризики що ваш банк збанкрутує наступного року? Пройшов рік. Банк не збанкрутував. І що? Значить можливе банкротство банку - це фантазії? Ні, це не фантазії, це і є ризики!
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:35

  andrijk777 написав:Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.
Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.



Киньте у закладки й не забувайте))
Це погляд не диванного, не рядового тощо. А того, що в курсі всіх розкладів і висловлює цю таку думку по суті против себе:

У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html

А чому Турчинов тільки у Донецькому аеропорту нарешті зробив, що "от тоді всі зрозуміли..., і почали ..." -- треба запитувати в нього. Хоча й можна здогадатися чому.
Тобто виконав свою посадову функцію Верховного ГК, яку ніхто за нього не виконає -- дав прямий указ на знищення ворога. Надав підстави.
Не дозвіл (стріляти), а наказ, обов'язковий для виконання. Конкретний -- лупити авіацією по ворогу в аеропорту...
"Я беру на себе всю відповідальність... Записуйте, фіксуйте".

До цього ж він *А що я їм міг відповісти?* (командирам кримських частин, коли вони телефонували йому і казали, що там є ж і цивільні).
І формат добробатів..., як основний інструмент.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 чер, 2023 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Цікаво яка глибина 1, 2, 3 ліній оборони в орків на цих напрямках.

Зображення
Додано фортифікаційні споруди ворога, які наявні у відкритих джерелах.

https://t.me/DeepStateUA/16868
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 19 чер, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:29

  andrijk777 написав:
  trololo написав:а як на мене, то це ваша логіка дивна :D є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого

Ризики це і є фантазії, а не факти.


я розумію, але ризик того, що пуйло захотів би захопити всю україну в 2014, це зовсім інший ніж ризик того, що "україна могла втратити державність". тобто небажання пуйла не відміняло перший ризик, але зменшило другий. пропоную завершити демагогію
trololo
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