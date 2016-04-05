Додано: Пон 19 чер, 2023 13:35

andrijk777 написав: Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.

Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну. Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму.Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.

Киньте у закладки й не забувайте))Це погляд не диванного, не рядового тощо. А того, що в курсі всіх розкладів і висловлює цю таку думку по суті против себе:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.А чому Турчинов тільки у Донецькому аеропорту нарешті зробив, що "от тоді всі зрозуміли..., і почали ..." -- треба запитувати в нього. Хоча й можна здогадатися чому.Тобто виконав свою посадову функцію Верховного ГК, яку ніхто за нього не виконає -- дав прямий указ на знищення ворога. Надав підстави.Не дозвіл (стріляти), а наказ, обов'язковий для виконання. Конкретний -- лупити авіацією по ворогу в аеропорту..."Я беру на себе всю відповідальність... Записуйте, фіксуйте".До цього ж він *А що я їм міг відповісти?* (командирам кримських частин, коли вони телефонували йому і казали, що там є ж і цивільні).І формат добробатів..., як основний інструмент.