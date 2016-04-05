trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.
andrijk777 написав:Тактика "розм'ягчити ворога" - це на роки і з великими жертвами. Якщо так, то я б краще вривався в Бєлгородську/Курську області по-серйозному. А якщо опору не буде - то йти дальше на Москву. Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
Маршали диванних військ - це так мило
Маршали реальних військ радили нам йти на шашлики перед війною. Мені якби все-рівно, я під бомби не попав, але в Маріуполі було не солодко. А втікти з Маріуполя можна було без проблем, якби люди хоча б трішки слухали таких "Маршалів диванних військ" як я. Ви слухайте "маршалів реальних військ" а я послухаю усіх по-трошки.
trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
ну так і я про те. пуйхло на той момент не ставив задачу повного знищення України, тому і ризики були зовсім інші.
А якби одного прекрасного дня в 2014 пуйло проснувся і поставив задачу? Реально це? 100% реально. Тому дивна у вас логіка. Не ставив задачу - значить ризиків не було. А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики. Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.
andrijk777 написав:А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики. Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.
додам що тоді (ймовірно) захоплення дійсно могло відбутись "за три дні", відносно без кровопролиття (порівняно з сьогоднішнім), захопили б Київ - повернули Януковича, і допомогли б беркуту розігнати майдан та переловити активістів
andrijk777 написав:А якби одного прекрасного дня в 2014 пуйло проснувся і поставив задачу? Реально це? 100% реально. Тому дивна у вас логіка. Не ставив задачу - значить ризиків не було. А поставив в 2022 - то "з'явилися" ризики. Ні! Ризики - це є ймовірність тієї чи іншої ситуації. Ризики в 2014 були вищі, тому що ймовірність захоплення всієї України в 2014 була значно вища ніж в 2022.
а як на мене, то це ваша логіка дивна є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого. наприклад "якби ЗСУ почали вбивати кацапів в Криму", то можливо все було би значно краще (або значно гірше)
trololo написав:а як на мене, то це ваша логіка дивна є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого
Ризики це і є фантазії, а не факти. Які ризики що ваш банк збанкрутує наступного року? Пройшов рік. Банк не збанкрутував. І що? Значить можливе банкротство банку - це фантазії? Ні, це не фантазії, це і є ризики!
andrijk777 написав:Стояло і навіть гостріше ніж зараз по причині того що ми були абсолютно не готові + абсолютно не готові були і наші "друзі", які самі просили нас "не дьоргатись" під час захоплення Криму. Нас тоді спасло тільки одне - небажання(сцикливість) путіна взяти усю Україну.
Киньте у закладки й не забувайте)) Це погляд не диванного, не рядового тощо. А того, що в курсі всіх розкладів і висловлює цю таку думку по суті против себе:
У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб. https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html
А чому Турчинов тільки у Донецькому аеропорту нарешті зробив, що "от тоді всі зрозуміли..., і почали ..." -- треба запитувати в нього. Хоча й можна здогадатися чому. Тобто виконав свою посадову функцію Верховного ГК, яку ніхто за нього не виконає -- дав прямий указ на знищення ворога. Надав підстави. Не дозвіл (стріляти), а наказ, обов'язковий для виконання. Конкретний -- лупити авіацією по ворогу в аеропорту... "Я беру на себе всю відповідальність... Записуйте, фіксуйте".
До цього ж він *А що я їм міг відповісти?* (командирам кримських частин, коли вони телефонували йому і казали, що там є ж і цивільні). І формат добробатів..., як основний інструмент.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 чер, 2023 14:28, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:а як на мене, то це ваша логіка дивна є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого
Ризики це і є фантазії, а не факти.
я розумію, але ризик того, що пуйло захотів би захопити всю україну в 2014, це зовсім інший ніж ризик того, що "україна могла втратити державність". тобто небажання пуйла не відміняло перший ризик, але зменшило другий. пропоную завершити демагогію