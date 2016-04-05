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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4359436043614362>
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:50

  trololo написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав:а як на мене, то це ваша логіка дивна :D є факти, а є "шо якби". нафантазувати можна багато чого

Ризики це і є фантазії, а не факти.


я розумію, але ризик того, що пуйло захотів би захопити всю україну в 2014, це зовсім інший ніж ризик того, що "україна могла втратити державність". тобто небажання пуйла не відміняло перший ризик, але зменшило другий. пропоную завершити демагогію

якби не отримав по зубам, то захопив би
аналогічно як цього разу

зараз "не хоче", а 24.02.22 ще як "хотів" і у 2014 теж "хотів"

байка є "Лисиця та виноград"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:06

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  detroytred написав:І Вам доброго!
Чекаємо надвечір з гарними настроєм та новинами.
Успіхів!

Дякую!

А тут все частенько змінюється))
Тому я сюди завітам швидше))

Новин(детальних) - не буде, так як я обрав частково "інформаційну тишу" :D

Настрій - суперовий!👍 :D

п.с.
Ну і ще напишу, що на днях нам сказали, що почали(нарешті, не пройшло і 16міс. :shock: :D ) займатись нашими УБД-шками))
Цікаво, скільки знадобить їм ще часу, щоб ми отримали на руки посвідчення?))
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
Клеїти дурня ще не набридло?
1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли?
Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний
2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії?
Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав?
Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.

Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсію
А може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:44

  detroytred написав:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html

А чому Турчинов тільки у Донецькому аеропорту нарешті зробив, що "от тоді всі зрозуміли..., і почали ..." -- треба запитувати в нього. Хоча й можна здогадатися чому.
Тобто виконав свою посадову функцію Верховного ГК, яку ніхто за нього не виконає -- дав прямий указ на знищення ворога. Надав підстави.
Не дозвіл (стріляти), а наказ, обов'язковий для виконання. Конкретний -- лупити авіацією по ворогу в аеропорту...
"Я беру на себе всю відповідальність... Записуйте, фіксуйте".

До цього ж він *А що я їм міг відповісти?* (командирам кримських частин, коли вони телефонували йому і казали, що там є ж і цивільні).
І формат добробатів..., як основний інструмент.

Вважаю винними в подіях і наслідках 13/14 року тих голосував за Януковича. І тільки їх. Нікого іншого я винним не вважаю.
Пояснювати чому - довго і лінь.

*цікаво, що страждають сьогодні(і раніше) переважно саме ті хто винен.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:50

це що ж получаєццо із санкціями?

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:08

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це що ж получаєццо із санкціями?

Червоною лінією проходить теза "Зніміть санкції !"
В 2022 році ВВП росії рекордно виріс, як пишуть, завдяки великій закупці наперед енергоносіїв перед введенням санкцій щодо них, щоб згладити період переходу і пошуку нових постачальників.
За 2023 рік вже такого, знову ж, як пишуть, не буде і вже буде видно ефект від санкцій.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:31

  Hennady написав:
  flyman написав:це що ж получаєццо із санкціями?

Червоною лінією проходить теза "Зніміть санкції !"
В 2022 році ВВП росії рекордно виріс, як пишуть, завдяки великій закупці наперед енергоносіїв перед введенням санкцій щодо них, щоб згладити період переходу і пошуку нових постачальників.
За 2023 рік вже такого, знову ж, як пишуть, не буде і вже буде видно ефект від санкцій.

То "ефект від санкцій" вже є чи ще немає(на зараз)? Щось не зрозумів.
Якщо немає то скільки ще років чи десятиліть чекати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:То "ефект від санкцій" вже є чи ще немає(на зараз)? Щось не зрозумів.
Якщо немає то скільки ще років чи десятиліть чекати?


після війни почне діяти, але це не точно
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:52

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как это происходило.

Соответствующее видео появилось на странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Посмотреть видео - https://t.me/CinCAFU/514
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