RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4359436043614362
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:55

  andrijk777 написав:
  Hennady написав:
  flyman написав:це що ж получаєццо із санкціями?

Червоною лінією проходить теза "Зніміть санкції !"
В 2022 році ВВП росії рекордно виріс, як пишуть, завдяки великій закупці наперед енергоносіїв перед введенням санкцій щодо них, щоб згладити період переходу і пошуку нових постачальників.
За 2023 рік вже такого, знову ж, як пишуть, не буде і вже буде видно ефект від санкцій.

То "ефект від санкцій" вже є чи ще немає(на зараз)? Щось не зрозумів.
Якщо немає то скільки ще років чи десятиліть чекати?

Якщо демократів переоберуть то у 2029 буде видно, якщо республіканців то у 2025
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31646
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:06

Оффсайт ДБР:
За матеріалами ДБР судитимуть посадовця військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат
19/06/2023

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.

Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.

https://dbr.gov.ua/news/za-materialami- ... nya-viplat

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону
4 дн. ·

‼️Неправомірна вигода у понад 600 тис. грн: командира взводу судитимуть на Миколаївщині‼️
...
За даними слідства, упродовж 2022 року командир взводу вимагав зі своїх підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

Також за неправомірну вигоду він не проводив стосовно них службових розслідувань та надавав протиправні дозволи на убуття у звільнення.
...

https://www.facebook.com/vppru/posts/pf ... cale=ru_RU

Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода :!:

Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
yanyura
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:16

  yanyura написав:Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода :!:

Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.

:D :D :D :D Жги еще!!!

Пропоную об'явити імпічмент(примусове виселення з території України) 73%, які проголосували за Зеленського, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
Клеїти дурня ще не набридло?
1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли?
Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний
2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії?
Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав?
Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.

Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсію
А може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)

Може це вам не дуріти.

Бо:
1. Очевидне: одна і та ж людина, всл може за одних обставин стати зрадником (залишається в Криму), а за інших - воює з ворогом.
В першому випадку це з нього робить тривале очікування рішень та ігнор від вищого київського командування, яке повинно було наказувати.
В другому -- накази, початок бд, і всі в одному човні - тільки воювати.
І так в усьому. З одним командиром хлопак нормальний боєць, з іншим - ледачий і т.д.
Навіть з одним і тим же Турчиновим армія до Донецького аеропорту, як він сам і каже, не розуміла й не воювала, а після його ж рішучих дій - раптом всі зрозуміли.

З тих 13000 за інших обставин мабуть тільки відсотків 5-10 зрадили б. Якщо не менше.

2. Муженку не відсвічувати? Муженко оможе й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)?

Ви явно абсолютно нічого не знаєте, ні в чому не розбираєтеся.

Він після років АТО міг нічого не говорити.
Да тим паче, що всіх собак повісили й так на НГШ Заману.

Аби щось вигадати...
Без жодних аргументів.

Прирівняти Муженка до Баканова, Наумова?!
Це вже не тільки за межами, а ще й показ повного нерозуміння того, що є. Повного, абсолютного.
Це "бо схотілося" в квадраті, безпідставніше, зістельніше нікуди.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 чер, 2023 18:51, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26724
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Пропоную об'явити імпічмент(примусове виселення з території України) 73%, які проголосували за Зеленського

Если ваше предложение пройдет, интересно, кто еще кроме flyman'а заявит, что он и в первом, и во втором туре голосовал за Зеленского, ради того, чтобы "законным способом" выехать из Украины?
yanyura
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:02

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:Пропоную об'явити імпічмент(примусове виселення з території України) 73%, які проголосували за Зеленського

Если ваше предложение пройдет, интересно, кто еще кроме flyman'а заявит, что он и в первом, и во втором туре голосовал за Зеленского, ради того, чтобы "законным способом" выехать из Украины?

yanyura нічого не з"їв підозрілого, може яку рибу дохлу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31646
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:11

Русня повідомляє ( яка сумна новина))

При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя.
По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной.
«Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников.
Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы».
Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Госсекретарь США Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином
Встреча с Си Цзиньпином прошла после того, как Блинкен провел переговоры с другими высокопоставленными чиновниками. По словам американского чиновника, Блинкен встречался сегодня с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. Их диалог длился около трех часов.
В итоговом комюнике Министерство иностранных дел Китая сказано, что США несут ответственность за то, чтобы остановить "нарастающий спад китайско-американских отношений" и вернуть их в нормальное русло. Там также указано, что на встрече с Блинкеном Ван И "требовал, чтобы США прекратили раздувать "теорию китайской угрозы" и сняли незаконные односторонние санкции против Китая.

В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что Блинкен "подчеркнул важность ответственного управления конкуренцией между США и КНР через открытые каналы связи, чтобы конкуренция не переросла в конфликт".

Если убрать за скобки дипломатический язык, то, ИМХО, визит Блинкена удался
Встреча Блинкена и СИ состоялась

А подробности визита ? Подробности, я думаю, будут позже
Озвучу свои скромные предположения, что и для Украины этот визит, в дальнейшем, будет в удачном русле

2) Китай пообещал не поставлять России оружие – Блинкен
Власти Китая заверили американскую сторону, что не поставляли и не намерены поставлять России летальное оружие. Но Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что это могут делать отдельные китайские компании. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сегодня находящийся с визитом в Пекине, пишет CNN.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8047
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4359436043614362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5759
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8460)
19.06.2023 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.