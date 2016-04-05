Червоною лінією проходить теза "Зніміть санкції !" В 2022 році ВВП росії рекордно виріс, як пишуть, завдяки великій закупці наперед енергоносіїв перед введенням санкцій щодо них, щоб згладити період переходу і пошуку нових постачальників. За 2023 рік вже такого, знову ж, як пишуть, не буде і вже буде видно ефект від санкцій.
То "ефект від санкцій" вже є чи ще немає(на зараз)? Щось не зрозумів. Якщо немає то скільки ще років чи десятиліть чекати?
Якщо демократів переоберуть то у 2029 буде видно, якщо республіканців то у 2025
За матеріалами ДБР судитимуть посадовця військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат 19/06/2023
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.
Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону 4 дн. ·
‼️Неправомірна вигода у понад 600 тис. грн: командира взводу судитимуть на Миколаївщині‼️ ... За даними слідства, упродовж 2022 року командир взводу вимагав зі своїх підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.
Також за неправомірну вигоду він не проводив стосовно них службових розслідувань та надавав протиправні дозволи на убуття у звільнення. ...
Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
yanyura написав:Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
Жги еще!!!
Пропоную об'явити імпічмент(примусове виселення з території України) 73%, які проголосували за Зеленського, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
detroytred написав:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
Клеїти дурня ще не набридло? 1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли? Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний 2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії? Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав? Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.
Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсію А може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)
Може це вам не дуріти.
Бо: 1. Очевидне: одна і та ж людина, всл може за одних обставин стати зрадником (залишається в Криму), а за інших - воює з ворогом. В першому випадку це з нього робить тривале очікування рішень та ігнор від вищого київського командування, яке повинно було наказувати. В другому -- накази, початок бд, і всі в одному човні - тільки воювати. І так в усьому. З одним командиром хлопак нормальний боєць, з іншим - ледачий і т.д. Навіть з одним і тим же Турчиновим армія до Донецького аеропорту, як він сам і каже, не розуміла й не воювала, а після його ж рішучих дій - раптом всі зрозуміли.
З тих 13000 за інших обставин мабуть тільки відсотків 5-10 зрадили б. Якщо не менше.
2. Муженку не відсвічувати? Муженко оможе й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)?
Ви явно абсолютно нічого не знаєте, ні в чому не розбираєтеся.
Він після років АТО міг нічого не говорити. Да тим паче, що всіх собак повісили й так на НГШ Заману.
Аби щось вигадати... Без жодних аргументів.
Прирівняти Муженка до Баканова, Наумова?! Це вже не тільки за межами, а ще й показ повного нерозуміння того, що є. Повного, абсолютного. Це "бо схотілося" в квадраті, безпідставніше, зістельніше нікуди.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 чер, 2023 18:51, всього редагувалось 3 разів.
При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя. По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной. «Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников. Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы». Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
Встреча с Си Цзиньпином прошла после того, как Блинкен провел переговоры с другими высокопоставленными чиновниками. По словам американского чиновника, Блинкен встречался сегодня с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. Их диалог длился около трех часов. В итоговом комюнике Министерство иностранных дел Китая сказано, что США несут ответственность за то, чтобы остановить "нарастающий спад китайско-американских отношений" и вернуть их в нормальное русло. Там также указано, что на встрече с Блинкеном Ван И "требовал, чтобы США прекратили раздувать "теорию китайской угрозы" и сняли незаконные односторонние санкции против Китая.
В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что Блинкен "подчеркнул важность ответственного управления конкуренцией между США и КНР через открытые каналы связи, чтобы конкуренция не переросла в конфликт".
Если убрать за скобки дипломатический язык, то, ИМХО, визит Блинкена удался Встреча Блинкена и СИ состоялась
А подробности визита ? Подробности, я думаю, будут позже Озвучу свои скромные предположения, что и для Украины этот визит, в дальнейшем, будет в удачном русле
Власти Китая заверили американскую сторону, что не поставляли и не намерены поставлять России летальное оружие. Но Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что это могут делать отдельные китайские компании. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сегодня находящийся с визитом в Пекине, пишет CNN.