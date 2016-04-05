Додано: Пон 19 чер, 2023 18:24

budivelnik написав: detroytred написав: У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб. У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб. Клеїти дурня ще не набридло?

1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли?

Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний

2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії?

Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав?

Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.



Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсію

А може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні) Клеїти дурня ще не набридло?1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли?Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії?Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав?Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсіюА може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)

Може це вам не дуріти.Бо:1. Очевидне: одна і та ж людина, всл може за одних обставин стати зрадником (залишається в Криму), а за інших - воює з ворогом.В першому випадку це з нього робить тривале очікування рішень та ігнор від вищого київського командування, яке повинно було наказувати, в той чи інший спосіб добиватися виконання наказів, стимулювати і т.д.В другому -- накази + офіційні та неофіційні інструменти впливу, початок бд, і всі в одному човні - тільки воювати.І так в усьому. З одним командиром хлопак нормальний боєць, з іншим - ледачий і т.д.Навіть з одним і тим же Турчиновим армія до Донецького аеропорту, як він сам і каже, не розуміла й не воювала, а після його ж рішучих дій - раптом всі зрозуміли.З тих 13000 за інших обставин мабуть тільки відсотків 5-10 зрадили б. Якщо не менше.А якщо б ще почекати вже з наказом на виведення, то й майже всі 18 тис. залишились.2. Муженку не відсвічувати? Муженко "може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)"?Ви явно абсолютно нічого не знаєте, ні в чому не розбираєтеся.Він після років війни міг й нічого не говорити.Да тим паче, що всіх собак повісили й так на НГШ Заману.А йому дякував той же Залужний.Аби щось вигадати...Без жодних аргументів.Прирівняти Муженка до Баканова, Наумова?!Це вже не тільки за межами, а ще й показ повного нерозуміння того, що є. Повного, абсолютного.Це верх "бо схотілося, безпідставніше, зістельніше нікуди.