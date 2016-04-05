Червоною лінією проходить теза "Зніміть санкції !" В 2022 році ВВП росії рекордно виріс, як пишуть, завдяки великій закупці наперед енергоносіїв перед введенням санкцій щодо них, щоб згладити період переходу і пошуку нових постачальників. За 2023 рік вже такого, знову ж, як пишуть, не буде і вже буде видно ефект від санкцій.
То "ефект від санкцій" вже є чи ще немає(на зараз)? Щось не зрозумів. Якщо немає то скільки ще років чи десятиліть чекати?
Якщо демократів переоберуть то у 2029 буде видно, якщо республіканців то у 2025
За матеріалами ДБР судитимуть посадовця військової частини, який вимагав з дружини загиблого бійця 150 тисяч гривень за оформлення виплат 19/06/2023
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира військової частини, який хотів нажитися на виплаті рідним загиблого бійця.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому наддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.
Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону 4 дн. ·
‼️Неправомірна вигода у понад 600 тис. грн: командира взводу судитимуть на Миколаївщині‼️ ... За даними слідства, упродовж 2022 року командир взводу вимагав зі своїх підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.
Також за неправомірну вигоду він не проводив стосовно них службових розслідувань та надавав протиправні дозволи на убуття у звільнення. ...
Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
yanyura написав:Требую объявить импичмент Зеленскому, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
Ведь не может быть, что
если что то хорошее - то это царь. если что то плохое - то это бояре.
Жги еще!!!
Пропоную об'явити імпічмент(примусове виселення з території України) 73%, які проголосували за Зеленського, который назначил Министра обороны, Главнокомандующего ЗСУ, Начальника ГШ ЗСУ, которые назначили на должности соответствующих командиров в/частей, которые назначили на должности своих зама и командира взвода
detroytred написав:У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.
Клеїти дурня ще не набридло? 1 Куди запишемо 13000 військовослужбовців , які залишились на півострові і тільки 8000 вийшли? Ви хоч розумієте , що коли в підрозділі на три особи - 2 зрадника - то він точно не боєздатний 2 Чи несе зам начальника Генштабу персональну відповідальність за боєготовність армії? Якщо несе( а він несе) - то що ви хочете щоб він сказав? Розстріляйте мене бо я просрав своої обовязки і армія небоєздатна.
Нехай зайвий раз не відсвічує ( точно так само як Баканов , Наумов і так далі...) дивишся, може після війни буде жити на генеральську пенсію А може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)
Може це вам не дуріти.
Бо: 1. Очевидне: одна і та ж людина, всл може за одних обставин стати зрадником (залишається в Криму), а за інших - воює з ворогом. В першому випадку це з нього робить тривале очікування рішень та ігнор від вищого київського командування, яке повинно було наказувати, в той чи інший спосіб добиватися виконання наказів, стимулювати і т.д. В другому -- накази + офіційні та неофіційні інструменти впливу, початок бд, і всі в одному човні - тільки воювати. І так в усьому. З одним командиром хлопак нормальний боєць, з іншим - ледачий і т.д. Навіть з одним і тим же Турчиновим армія до Донецького аеропорту, як він сам і каже, не розуміла й не воювала, а після його ж рішучих дій - раптом всі зрозуміли.
З тих 13000 за інших обставин мабуть тільки відсотків 5-10 зрадили б. Якщо не менше. А якщо б ще почекати вже з наказом на виведення, то й майже всі 18 тис. залишились.
2. Муженку не відсвічувати? Муженко "може й повісять вниз головою на паралельній з Януковичем гілляці ( будуть такі собі мусоліні)"?
Ви явно абсолютно нічого не знаєте, ні в чому не розбираєтеся.
Він після років війни міг й нічого не говорити. Да тим паче, що всіх собак повісили й так на НГШ Заману. А йому дякував той же Залужний.
Аби щось вигадати... Без жодних аргументів.
Прирівняти Муженка до Баканова, Наумова?! Це вже не тільки за межами, а ще й показ повного нерозуміння того, що є. Повного, абсолютного. Це верх "бо схотілося, безпідставніше, зістельніше нікуди.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 19 чер, 2023 19:36, всього редагувалось 4 разів.
При отступлении из Пятихаток в плен украинцам сдались 47 наших военных. Появилась новая угроза для Мелитополя. По информации двух наших источников в Генштабе, в плен с оружием сдались в основном опытные военные. Среди них – два офицера, что делает ситуацию опасной. «Офицеры, которые сдались в плен врагу, хорошо знакомы с планами нашей обороны в Запорожской области. В частности, с тем, как мы собираемся защищать Мелитополь. Если они сдадут врагу эту информацию (а они сами сдались в плен, потому такая угроза есть), то в ближайшее время нам грозят серьезные удары по логистике и прорывы в слабых местах обороны», - сказал один из источников. Другой отметил, что военные приняли решение сдаться в плен после того, как на их глазах погибло сразу несколько десятков боевых товарищей, и у одного из офицеров «не выдержали нервы». Вместе с тем, в Мелитополе местные чиновники продолжают уничтожать документы, о чем мы писали раньше. «Я не уверен, что украинцы смогут дойти до Мелитополя, по крайней мере в ближайшее время. Оборону мы выстроили хорошо. Но ситуация в городе очень нервная», - сказал по этому поводу один из военных.
Встреча с Си Цзиньпином прошла после того, как Блинкен провел переговоры с другими высокопоставленными чиновниками. По словам американского чиновника, Блинкен встречался сегодня с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. Их диалог длился около трех часов. В итоговом комюнике Министерство иностранных дел Китая сказано, что США несут ответственность за то, чтобы остановить "нарастающий спад китайско-американских отношений" и вернуть их в нормальное русло. Там также указано, что на встрече с Блинкеном Ван И "требовал, чтобы США прекратили раздувать "теорию китайской угрозы" и сняли незаконные односторонние санкции против Китая.
В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что Блинкен "подчеркнул важность ответственного управления конкуренцией между США и КНР через открытые каналы связи, чтобы конкуренция не переросла в конфликт".
Если убрать за скобки дипломатический язык, то, ИМХО, визит Блинкена удался Встреча Блинкена и СИ состоялась
А подробности визита ? Подробности, я думаю, будут позже Озвучу свои скромные предположения, что и для Украины этот визит, в дальнейшем, будет в удачном русле
Власти Китая заверили американскую сторону, что не поставляли и не намерены поставлять России летальное оружие. Но Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что это могут делать отдельные китайские компании. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сегодня находящийся с визитом в Пекине, пишет CNN.
trololo написав:я розумію, але ризик того, що пуйло захотів би захопити всю україну в 2014, це зовсім інший ніж ризик того, що "україна могла втратити державність". тобто небажання пуйла не відміняло перший ризик, але зменшило другий. пропоную завершити демагогію
тобто захоплення Криму та спроба створення цілої плеяди псевдореспублік та новососії на їх базі то не загроза державі? цікава логіка. в державі головне тільки Київ по вашому? то ще невідомо чим би все закінчилося якби весь схід та південь відколовся та в Харкові створили столицю на чолі з яником. Було б дежавю 1918 року коли було б дві країни. А ви й далі вірте що ніякої загрози не було. особливо в умовах коли захід тільки стурбованість висловлював а вояки не хотіли воювати без письмових наказів.
yanyura вы так само защищали и всех предыдущих презов? или только этого? в этом и заключается двуличие - когда в одинаковой ситуации применяются разные оценочные критерии. или вы считаете что порох, янык и все остальные тоже белые и пушистые потому что они лично не брали взятки?