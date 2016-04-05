Додано: Пон 19 чер, 2023 19:59

Letusrock написав: ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії... ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії...

Letusrock написав: Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше. Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше.

Letusrock написав: Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати.. Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати..

Хз що там з ними буде.. Думаю, якось розберуться.З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить. Чим далі, тим більше нам дають потужної зброї. Скоро літаки F-16. Людський ресурс навчають. Наприклад, навчання за кордоном триває 6 місяців. Туди відправляють тих, хто знає іноземну мову (англ, німецьку чи франц. у залежності від країни, яка навчає). За 6 міс. можна багато чого навчитися, тому вертаються фахівцями. В Україні добровольців, які не були в армії навчають лише 5 тижнів і потім розподіляють на нуль у відповідності до їх здібостей виконувати конкретні завдання. Протягом навчання ведуться записи, хто які результати показує - складають рейтинги. Напр., якщо хочеш працювати снайпером, то треба мати гарні результати по стрільбі, бути на перших місцях за рейтингом по ній і т.д.Звісно, що не всі можуть воювати, вже про це не раз говорили. Наприклад, тут на форумі є колишній багаторазовий чемпіон Мико з боксу, 40+ рочків, спортивне тіло, під два метри на зріст. Диванний експерт. Користується законною відмазкою від мобілізації для викладачів університетів. Сцикло, коротше кажучи. Що вже говорити про інших, ні разу не спортсменів.Мобілізація не може бути нескінченною. Всі це розуміють, не переживайте. Тому проскакували новини про можливе введення військ деякими країнами НАТО.