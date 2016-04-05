Letusrock написав:ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії...
Хз що там з ними буде.. Думаю, якось розберуться.
Letusrock написав:Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше.
З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить. Чим далі, тим більше нам дають потужної зброї. Скоро літаки F-16. Людський ресурс навчають. Наприклад, навчання за кордоном триває 6 місяців. Туди відправляють тих, хто знає іноземну мову (англ, німецьку чи франц. у залежності від країни, яка навчає). За 6 міс. можна багато чого навчитися, тому вертаються фахівцями. В Україні добровольців, які не були в армії навчають лише 5 тижнів і потім розподіляють на нуль у відповідності до їх здібостей виконувати конкретні завдання. Протягом навчання ведуться записи, хто які результати показує - складають рейтинги. Напр., якщо хочеш працювати снайпером, то треба мати гарні результати по стрільбі, бути на перших місцях за рейтингом по ній і т.д.
Letusrock написав:Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати..
Звісно, що не всі можуть воювати, вже про це не раз говорили. Наприклад, тут на форумі є колишній багаторазовий чемпіон Мико з боксу, 40+ рочків, спортивне тіло, під два метри на зріст. Диванний експерт. Користується законною відмазкою від мобілізації для викладачів університетів. Сцикло, коротше кажучи. Що вже говорити про інших, ні разу не спортсменів. Мобілізація не може бути нескінченною. Всі це розуміють, не переживайте. Тому проскакували новини про можливе введення військ деякими країнами НАТО.
andrijk777 написав:Вважаю винними в подіях і наслідках 13/14 року тих голосував за Януковича. І тільки їх. Нікого іншого я винним не вважаю. Пояснювати чому - довго і лінь.
*цікаво, що страждають сьогодні(і раніше) переважно саме ті хто винен.
Хто винен, провину визначає суд. Нема ніякого сенсу нам на форумі шукати винних, визначати провину. Ми же тут займаємося обговореннями питань.
Мова була в іншій площині. Про те чи була в нас можливість дати опір, чи, як Ви ствердили, "що ми були абсолютно не готові".
Імхо. Коли пуйло вирішив покорити, взяти під контроль частини України силою, військовим шляхом -- він програв її остаточно. Це була його більше, ніж помилка. Коли він діяв косвенно, грошима, агентами, то в нього краще виходило. Йому можна було б дочекатися невдоволення населення новою владою і хоча б утримати залишки контролю-впливу завдяки опзошникам. Хоча б відтягнути час втрати впливу на Україну.
Ті гроші та ресурси, що він вбухав на підтримку днлнирів, Криму, дали б йому більше при вкладанні їх в опзошників. Тобто йому треба було погодитися з об'єктивним процесом -- руху України від оркостану.
Кулебі, гадаю, саме тому прийшлось отак: *"Ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі воюватимемо", – заявив Кулеба. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/571 ... jinu-video Була б можливість, то просили б, ще й як. Хоча, вважаю, що треба просити. По принципу проси більшого, щоб отримати необхідне.