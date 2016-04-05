Додано: Пон 19 чер, 2023 21:31

detroytred написав: Аби щось вигадати...

Без жодних аргументів. Аби щось вигадати...Без жодних аргументів.

Я про те що як людина чогось не розуміє то вона відразу збирається простинь ні про що писати1 Муженко такий самий можновладець елітного рівня як і ще пару сотень в Україні2 Кожен можновладець буде прикривати свої дії як піар-акціями так і корупційними діями+ створення необхідних законодавчих актів...Тому я не дивуюсь що при кожному більш-менш підходящому випадку, кожен можновладець себе захищає різноманітними заявами і оповіданнями.ПСДля мене особисто ВСЯ верхівка МОЖНОВЛАЦІВ - напів зрадникиПросто кожен зраджував в якійсь своїй сферіПорошенко не підготував собі заміну, тобто перетягував максимум повноважень на себеЗеленський - перетягує максимум повноважень на себеі так даліДля мене це зрада майбутнього УкраїниЧи ви хочете щоб ми прийшли доє пуйло - є росія , нема пуйла - нема росіїє Порошенко - є Україна , нема ......є Зеленський - є Україна, нема.....Тому я й пробую відговорити таких як ви зайвий раз розповідати про те що хтось десь щось казав....Попробуйте створити в своїй голові хоч один власний нехай навіть єралашик - але свій а не прочитаний з книжки.ПСУточнюЄ книжка - зроби сам...для дітей , коли її читають і цитують діти - це правильноАле коли діти починають цитувати твори Леонтьєва чи Кіосакі з Карнегі ..а при цьому навіть як табуретку зробити не уявляють , чи жодного разу на базарі склянки насіння не продавали - то це просто зайвий раз показує їх ущербність.ППСбув собі хлопчик з 9 класами церковно прихідської школи , дуже успішний підприємець до 30 років заробив на дві квартири маючи всього 9 класів освіти...і на що перетворився слухаючи різних читачів Кіосакі? на прихильника пірамід Мавроді?І хто , після закінчення війни цим читачам на пенсію заробить? якщо той хлопчина піде й далі в пірамідах військові гроші протринькувати?