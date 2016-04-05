Letusrock написав:ви ж розумієте якість (в першу чергу моральну) мобілізованих яких пакують в автобуси, які з них будуть штурмовики чи піхота на нулі? Тільки не пишіть що всі вони йдуть заміщати вакантні місця по чистці картоплі на третій лінії...
Хз що там з ними буде.. Думаю, якось розберуться.
Letusrock написав:Саме зараз у нас найсильніша армія (стосовно людського ресурсу), далі буде гірше.
З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить. Чим далі, тим більше нам дають потужної зброї. Скоро літаки F-16. Людський ресурс навчають. Наприклад, навчання за кордоном триває 6 місяців. Туди відправляють тих, хто знає іноземну мову (англ, німецьку чи франц. у залежності від країни, яка навчає). За 6 міс. можна багато чого навчитися, тому вертаються фахівцями. В Україні добровольців, які не були в армії навчають лише 5 тижнів і потім розподіляють на нуль у відповідності до їх здібостей виконувати конкретні завдання. Протягом навчання ведуться записи, хто які результати показує - складають рейтинги. Напр., якщо хочеш працювати снайпером, то треба мати гарні результати по стрільбі, бути на перших місцях за рейтингом по ній і т.д.
Letusrock написав:Утопія це безкінечна мобілізація і думки що всі можуть воювати..
Звісно, що не всі можуть воювати, вже про це не раз говорили. Наприклад, тут на форумі є колишній багаторазовий чемпіон Мико з боксу, 40+ рочків, спортивне тіло, під два метри на зріст. Диванний експерт. Користується законною відмазкою від мобілізації для викладачів університетів. Сцикло, коротше кажучи. Що вже говорити про інших, ні разу не спортсменів. Мобілізація не може бути нескінченною. Всі це розуміють, не переживайте. Тому проскакували новини про можливе введення військ деякими країнами НАТО.
andrijk777 написав:Вважаю винними в подіях і наслідках 13/14 року тих голосував за Януковича. І тільки їх. Нікого іншого я винним не вважаю. Пояснювати чому - довго і лінь.
*цікаво, що страждають сьогодні(і раніше) переважно саме ті хто винен.
Хто винен, провину визначає суд. Нема ніякого сенсу нам на форумі шукати винних, визначати провину. Ми же тут займаємося обговореннями питань.
Мова була в іншій площині. Про те чи була в нас можливість дати опір, чи, як Ви ствердили, "що ми були абсолютно не готові".
Імхо. Коли пуйло вирішив покорити, взяти під контроль частини України силою, військовим шляхом -- він програв її остаточно. Це була його більше, ніж помилка. Коли він діяв косвенно, грошима, агентами, то в нього краще виходило. Йому можна було б дочекатися невдоволення населення новою владою і хоча б утримати залишки контролю-впливу завдяки опзошникам. Хоча б відтягнути час втрати впливу на Україну.
Ті гроші та ресурси, що він вбухав на підтримку днлнирів, Криму, дали б йому більше при вкладанні їх в опзошників. Тобто йому треба було погодитися з об'єктивним процесом -- руху України від оркостану.
Кулебі, гадаю, саме тому прийшлось отак: *"Ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі воюватимемо", – заявив Кулеба. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/571 ... jinu-video Була б можливість, то просили б, ще й як. Хоча, вважаю, що треба просити. По принципу проси більшого, щоб отримати необхідне.
mephala написав:yanyura вы так само защищали и всех предыдущих презов? или только этого? в этом и заключается двуличие - когда в одинаковой ситуации применяются разные оценочные критерии. или вы считаете что порох, янык и все остальные тоже белые и пушистые потому что они лично не брали взятки?
Если бы, начиная с 24.02.2022, фамилия Президента Украины была Порошенко, Тимошенко или любая другая, я точно так же защищал бы его от нападок.
detroytred написав:Аби щось вигадати... Без жодних аргументів.
Я про те що як людина чогось не розуміє то вона відразу збирається простинь ні про що писати 1 Муженко такий самий можновладець елітного рівня як і ще пару сотень в Україні 2 Кожен можновладець буде прикривати свої дії як піар-акціями так і корупційними діями+ створення необхідних законодавчих актів...
Тому я не дивуюсь що при кожному більш-менш підходящому випадку, кожен можновладець себе захищає різноманітними заявами і оповіданнями.
ПС Для мене особисто ВСЯ верхівка МОЖНОВЛАЦІВ - напів зрадники Просто кожен зраджував в якійсь своїй сфері Порошенко не підготував собі заміну, тобто перетягував максимум повноважень на себе Зеленський - перетягує максимум повноважень на себе і так далі
Для мене це зрада майбутнього України Чи ви хочете щоб ми прийшли до є пуйло - є росія , нема пуйла - нема росії є Порошенко - є Україна , нема ...... є Зеленський - є Україна, нема.....
Тому я й пробую відговорити таких як ви зайвий раз розповідати про те що хтось десь щось казав.... Попробуйте створити в своїй голові хоч один власний нехай навіть єралашик - але свій а не прочитаний з книжки.
ПС Уточню Є книжка - зроби сам...для дітей , коли її читають і цитують діти - це правильно
Але коли діти починають цитувати твори Леонтьєва чи Кіосакі з Карнегі ..а при цьому навіть як табуретку зробити не уявляють , чи жодного разу на базарі склянки насіння не продавали - то це просто зайвий раз показує їх ущербність.
ППС був собі хлопчик з 9 класами церковно прихідської школи , дуже успішний підприємець до 30 років заробив на дві квартири маючи всього 9 класів освіти... і на що перетворився слухаючи різних читачів Кіосакі? на прихильника пірамід Мавроді? І хто , після закінчення війни цим читачам на пенсію заробить? якщо той хлопчина піде й далі в пірамідах військові гроші протринькувати?
detroytred написав:Імхо. Коли пуйло вирішив покорити, взяти під контроль частини України силою, військовим шляхом -- він програв її остаточно. Це була його більше, ніж помилка. Коли він діяв косвенно, грошима, агентами, то в нього краще виходило. Йому можна було б дочекатися невдоволення населення новою владою і хоча б утримати залишки контролю-впливу завдяки опзошникам. Хоча б відтягнути час втрати впливу на Україну.
Ті гроші та ресурси, що він вбухав на підтримку днлнирів, Криму, дали б йому більше при вкладанні їх в опзошників. Тобто йому треба було погодитися з об'єктивним процесом -- руху України від оркостану.
Фюрер так і робив, поки дехто, най-най, не заблокував цю можливість. Ця війна почалась через медведчука. Можливо, в іншому Всесвіті фюрер знайшов би іншу причину для масштабного вторгнення, але в нашому вже нічого не змінити.
detroytred написав:Нема ніякого сенсу нам на форумі шукати винних, визначати провину.
Шукати винних чи визначати провину - сенсу немає Самому подумати і усвідомити в чому помилявся - є сенс, навіть на форумі можнаотримати певну допомогу
Адже тільки зрозумівши де і як помилився сам - тільки тоді зявляється шанс помилку виправити А кожен раз наступати на одні і тіж граблі - толку дійсно мало А так як життя всього років 40 ( активно свідоме) і ще 40 (пасивно свідоме) - то варто подивитись на те чого досяг і чи хочеш щоб твої діти досягли того ж або й більшого.. Бо важко вчити дітей на чужих прикладах.