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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4361436243634364
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 23:48

  yanyura написав:
  mephala написав:yanyura
вы так само защищали и всех предыдущих презов? или только этого?
в этом и заключается двуличие - когда в одинаковой ситуации применяются разные оценочные критерии. или вы считаете что порох, янык и все остальные тоже белые и пушистые потому что они лично не брали взятки?

Если бы, начиная с 24.02.2022, фамилия Президента Украины была Порошенко, Тимошенко или любая другая, я точно так же защищал бы его от нападок.

Кстати, вот парочка моих "защит" Зеленского до этой даты -
Політичні дискусії
Політичні дискусії


просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?
mephala
 
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