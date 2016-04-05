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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 чер, 2023 23:48
yanyura написав: mephala написав:yanyura
вы так само защищали и всех предыдущих презов? или только этого?
в этом и заключается двуличие - когда в одинаковой ситуации применяются разные оценочные критерии. или вы считаете что порох, янык и все остальные тоже белые и пушистые потому что они лично не брали взятки?
Если бы, начиная с 24.02.2022, фамилия Президента Украины была Порошенко, Тимошенко или любая другая, я точно так же защищал бы его от нападок.
Кстати, вот парочка моих "защит" Зеленского до этой даты - Політичні дискусіїПолітичні дискусії
просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?
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Додано: Вів 20 чер, 2023 00:34
Політичні дискусії
mephala написав:
просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?
И я до сих пор в этом же поселке.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 02:39
andrijk777 написав:
Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".
Назвіть домовленості та прізвища осіб або ідіть у сраку
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Додано: Вів 20 чер, 2023 02:42
trololo написав: sergey_sryvkin написав: trololo написав:
в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.
Та невже?..
уявіть собі. крим здали без жодного пострілу
По перше постріли були.
По друге, до чого тут "не стояло питання виживання держави"?.. Ще й як стояло.
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