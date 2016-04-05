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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4361436243634364
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 00:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?

Політичні дискусії

И я до сих пор в этом же поселке.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 02:39

  andrijk777 написав:Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".

Назвіть домовленості та прізвища осіб або ідіть у сраку
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 02:42

  trololo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Та невже?..


уявіть собі. крим здали без жодного пострілу

По перше постріли були.
По друге, до чого тут "не стояло питання виживання держави"?.. Ще й як стояло.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 03:38

  yanyura написав:
  mephala написав:просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?

Політичні дискусії

И я до сих пор в этом же поселке.


то что сейчас вас коснулось я знал. меня просто другое интересовало - до этой даты.
те кто попал в мясорубку в 2014-2015 годах считают начало войны еще оттуда а не с 2022 года. потому мне не понятна эта избирательность на мораторий критики. а ведь тогда была не просто критика - тогда в реале собирались на разные протесты а не просто собирались покритиковать на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить.


ви дали розгорнуту відповідь, з багато чим можна в принципі погодитись, крім вище вказаного. Особисто я останній раз зустрічав добровольця оріентовно в червні-липні 2022
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:28

  Letusrock написав:
  fler написав:З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить.


ви дали розгорнуту відповідь, з багато чим можна в принципі погодитись, крім вище вказаного. Особисто я останній раз зустрічав добровольця оріентовно в червні-липні 2022

Тут є 2 моменти. Перший - у невеликих містах, особливо на ЗУ цілком може бути, що всі добровольці вже оформлені. Напр., у Києві, Харкові, Дніпрі навряд чи всіх охочих вже узяли та прилаштували. Другий момент - людина може стати добровольцем у будь-який час. Наприклад, змінилися життєві обставини (втратив роботу чи близьку людину, прилетіло в хату чи вирішив йти разом з другом за компанію чи ще щось..) - і ось вам доброволець, який ще вчора не думав стати військовим. І таких дійсно багато.
fler
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