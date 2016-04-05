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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4362436343644365>
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 00:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?

Політичні дискусії

И я до сих пор в этом же поселке.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 02:39

  andrijk777 написав:Нажаль цього не буде по причині домовленостей/шантажу "деяких посадових осіб".

Назвіть домовленості та прізвища осіб або ідіть у сраку
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 02:42

  trololo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  trololo написав:в 2014 не стояло питання виживання держави, хоча втрати і людей і майна були величезні.

Та невже?..


уявіть собі. крим здали без жодного пострілу

По перше постріли були.
По друге, до чого тут "не стояло питання виживання держави"?.. Ще й як стояло.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 03:38

  yanyura написав:
  mephala написав:просто ради информации - вас лично война когда коснулась? после 24-02-2022?

Політичні дискусії

И я до сих пор в этом же поселке.


то что сейчас вас коснулось я знал. меня просто другое интересовало - до этой даты.
те кто попал в мясорубку в 2014-2015 годах считают начало войны еще оттуда а не с 2022 года. потому мне не понятна эта избирательность на мораторий критики. а ведь тогда была не просто критика - тогда в реале собирались на разные протесты а не просто собирались покритиковать на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить.


ви дали розгорнуту відповідь, з багато чим можна в принципі погодитись, крім вище вказаного. Особисто я останній раз зустрічав добровольця оріентовно в червні-липні 2022
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:28

  Letusrock написав:
  fler написав:З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить.


ви дали розгорнуту відповідь, з багато чим можна в принципі погодитись, крім вище вказаного. Особисто я останній раз зустрічав добровольця оріентовно в червні-липні 2022

Тут є 2 моменти. Перший - у невеликих містах, особливо на ЗУ цілком може бути, що всі добровольці вже оформлені. Напр., у Києві, Харкові, Дніпрі навряд чи всіх охочих вже узяли та прилаштували. Другий момент - людина може стати добровольцем у будь-який час. Наприклад, змінилися життєві обставини (втратив роботу чи близьку людину, прилетіло в хату чи вирішив йти разом з другом за компанію чи ще щось..) - і ось вам доброволець, який ще вчора не думав стати військовим. І таких дійсно багато.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:56

  fler написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:З якого переляку? Поки добровольців ще багато, це тішить.


ви дали розгорнуту відповідь, з багато чим можна в принципі погодитись, крім вище вказаного. Особисто я останній раз зустрічав добровольця оріентовно в червні-липні 2022

Тут є 2 моменти. Перший - у невеликих містах, особливо на ЗУ цілком може бути, що всі добровольці вже оформлені. Напр., у Києві, Харкові, Дніпрі навряд чи всіх охочих вже узяли та прилаштували. Другий момент - людина може стати добровольцем у будь-який час. Наприклад, змінилися життєві обставини (втратив роботу чи близьку людину, прилетіло в хату чи вирішив йти разом з другом за компанію чи ще щось..) - і ось вам доброволець, який ще вчора не думав стати військовим. І таких дійсно багато.

Є ще бачення того, хто конкретно цим займається. Начальник районного ТЦК в м.Києві:

*"Приходят, но очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, которые хотят получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или имеют какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет примерно трое. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", — говорит полковник.
08.22.
https://tsn.ua/ru/ato/ochen-malo-malo-d ... 28855.html

Правда, інший посадовець каже:
*"Добровольців, звісно, теж стало менше, – говорить начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо".
теж 08.22
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 40189.html

От ще про ситуацію від посадовця ТЦК (заслуженого вояка 95 бригади):
Головне, – переконаний український захисник, – бути ввічливим до громадян і діяти в рамках закону. Спочатку, – згадує Сергій, – видавав повістки взагалі лише тим, хто хотів брати. Самі підходили, цікавились… Але зараз, через понад рік повномасштабної війни росії проти України… Звичайно добровольці вже всі давно на фронті, звичайно усім страшно, але хто ж має захищати Україну як не її громадяни?*
на 30 травня 2023
https://np.pl.ua/2023/05/uchasnyk-reydu ... tsk-ta-sp/
Прес-служба Полтавського обласного ТЦК.

А так в останній час добровольці пішли до лав Гвардії Наступу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:03

  detroytred написав:Є ще бачення того, хто конкретно цим займається. Начальник районного ТЦК в м.Києві:

*"Приходят, но очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, которые хотят получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или имеют какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет примерно трое. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", — говорит полковник.
08.22.
https://tsn.ua/ru/ato/ochen-malo-malo-d ... 28855.html

Правда, інший посадовець каже:
*"Добровольців, звісно, теж стало менше, – говорить начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо".
теж 08.22
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 40189.html

От ще про ситуацію від посадовця ТЦК (заслуженого вояка 95 бригади):
Головне, – переконаний український захисник, – бути ввічливим до громадян і діяти в рамках закону. Спочатку, – згадує Сергій, – видавав повістки взагалі лише тим, хто хотів брати. Самі підходили, цікавились… Але зараз, через понад рік повномасштабної війни росії проти України… Звичайно добровольці вже всі давно на фронті, звичайно усім страшно, але хто ж має захищати Україну як не її громадяни?*
на 30 травня 2023
https://np.pl.ua/2023/05/uchasnyk-reydu ... tsk-ta-sp/
Прес-служба Полтавського обласного ТЦК.

А так в останній час добровольці пішли до лав Гвардії Наступу.

якщо підніти до 50К протирати штани в тилу, і до 100К там де долярчик, та $1K за день на нулі, добровольців побільшає

але ж важливіше "для виживання держави" стадіон в Ківерцях
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:12

mephala
Я рассматриваю ситуцию с другой точки зрения.

Во-первых, я, как и вы, считаю начало войны с 2014-го, не с 2022. То, что лично меня это коснулось только в 2022, другой вопрос.

Во-вторых, серьезное вооружение (танки, ББМ, артиллерия, средства ПВО и боеприпасы к ним и т.д.) нам начало поступать только в 2022-м, но не в 2014-2021.

Если сейчас начнется критика Зеленского не только на форумах, в соцсетях и пр., но и, как вы пишете, будет
в реале собирались на разные протесты

не считаете, что в странах, активно поддерживающих Украину и материально, и финансово, и простые граждане, у которых ухудшилось материальное положение, и у фирм/производителей, которые из-за санкций перестали торговать с московией и соотв. несут определенные убытки, может возникнуть вопросы - если в воюющей Украине ее жители не могут сами определиться со своим высшим руководством и выступают против него, то стоит ли помогать такой стране?
И политики этих стран "вынужденно, по просьбе избирателей", кто-то резко сократит, а кто-то и вообще прекратит помогать Украине.

Именно с этой точки зрения я и считаю, что сейчас не время "расскачивать лодку".

"Ні, синку, це фантастика!" (с)

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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:19

  flyman написав:якщо підніти до 50К протирати штани в тилу, і до 100К там де долярчик, та $1K за день на нулі, добровольців побільшає

але ж важливіше "для виживання держави" стадіон в Ківерцях

Є отака думка:

*Також я нагадаю, що послідовно виступав проти насильницької мобілізації, а також проти свавільної роздачі повісток. ТЦК навіть писали на мене офіційного листа міністру МВС.

Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо военкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки – він убиває ці бізнеси, які і так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком – масштабну корупцію. Тоді коли я не підтримував ці методи мобілізації я пропонував кілька інших рішень. Перше – я наполягав, що потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи і фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо. Дуже раджу всім інтерв’ю комбрига 10 бригади Едельвейс. Спокійний впевнений, професійний, до такого з радістю йти служити.

Далі я наполягав, що мають бути визначені 2-3 млн чоловіків, які будуть мобілізовані в разі необхідності. Тобто чоловіку телефонує ТЦК чи поліція і повідомляє, що він буде мобілізований, час повідомлять. Що це означає? По-перше..*
https://glavcom.ua/columns/vandrusiv/mo ... 08846.html
Це від радника міністра внутрішніх справ України.

Але зараз він вже:
*На завершення ще раз: сьогодні мобілізація = виживання. Росіяни можуть піти на мобілізацію мільйонів, і нам не залишиться нічого іншого як мобілізувати мільйони. Я раджу всім бути готовим до служби в армії, і не думати, що його це омине. Пам’ятайте, якщо ви не підтримуєте мобілізацію, то тоді ви просто чекаєте на Бучу в своєму населеному пункті. Ми не вибирали цієї війни, і в нас не має вибору не воювати! Тому мобілізацію треба сьогодні підтримувати за будь-яких умов.*
detroytred
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